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老翁臥病在床「檢察官」來電要帶走他 警揭真相才放心
高雄市一名73歲的宋姓老翁臥病在床，日前在家中接獲不明來電，對方自稱是檢察官，指老翁積欠多筆電信費未繳納，會派員將他帶走調查，讓老翁驚嚇不已，雖家人和看護勸說是詐騙電話，但老翁仍深信不疑，家人只好報警請求協助，老翁見到穿制服的警察認證是詐騙電話，才放下心中大石！
警方指出，家住前鎮區的宋姓老翁，臥病在床，8日中午在家接獲不明來電，對方自稱是檢察官，指老翁積欠多筆電信費未繳納，老翁聽聞對方說詞，陷入緊張情緒，不斷向對方解釋電信費都有按時繳納，但對方仍指會派員將他從家中帶走調查，要求老翁等候電話通知。
宋姓老翁掛上電話後，嚇得皮皮挫，無論家人和看護如何安撫，老翁仍對假檢察官的來電深信不疑，家人只好請出警察，前鎮警分局瑞隆派出所警員莊易穎與楊嘉興獲報，趕抵老翁住處，老翁看到穿制服的警察耐心溝通，才願意相信是假檢察官的詐騙電話，不安情緒才平復。
詐騙電話案件每天發生，前金區一名王姓老翁（72歲），昨日下午接獲自稱中華電信客服來電，對方佯稱他個資遭人盜用申辦門號，積欠20萬電話費，電話後來轉接至假檢警，要求老翁先匯款繳清，否則會被抓。
老翁信以為真，準備至銀行匯款，妻子看在眼裡，擔心丈夫遇到詐騙集團報警，前金分駐所的警方前來了解後，告知老翁是詐騙伎倆，老翁才打消匯款念頭。
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