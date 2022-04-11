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屏東小吃店又出事！兩男爭風吃醋 魚槍逞兇出人命
小吃店標榜「阿公店消費、酒店級服務」攬客，近來成為染疫溫床。屏東縣恆春鎮一家小吃店，10日凌晨還發生一起兇殺案，兩名男客疑爭風吃醋在店門口爆發衝突，其中一人遭魚槍刺胸，當場身亡，警方循線追查逮捕逞兇男客，依殺人罪嫌送辦。
這起小吃店兇殺案發生於10日凌晨4點多，警方獲報恆公路一家小吃店外，有一名男子遭魚槍攻擊。員警抵達時發現一名男子倒臥在場，左胸遭魚槍穿刺，送醫急救不治身亡。
警方調查，死者陳姓男子與柯姓男子為了一名鄭姓女子爭風吃醋，陳男不滿柯嫌開車載走鄭女，爆發口角，隨後還在店門口拉扯，柯嫌一氣之下返回車上取出魚槍刺向陳男，因刺中左胸致命部位，害陳男送命。
恆春警方調閱沿線監視器鎖定柯男行蹤，同一天逮捕到案，據了解，柯男對酒後逞兇相當懊悔，詢後依殺人罪嫌移送屏東地檢署偵辦。
小吃店等娛樂場所，近期不斷爆出確診個案，極樂傳播鏈儼然已成防疫破口。恆春警方今早會同縣府相關單位，再次清查店家從業人員，是否符合中央流行疫情指揮中心3月27日公布的特定娛樂場所防治作為。警方強調，一旦違反當前指引規定，會移由衛生局裁罰，最高可罰1萬5千元。
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