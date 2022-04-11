接「健保卡被停卡」來電 7旬婦一個動作保住百萬積蓄

高雄市一名70歲鮑姓老婦人日前在家中接到自稱「中央健保局」人員來電，指她因健保卡遭人盜用涉及刑事案件將停卡，要她配合辦案且帳戶需監管，但老婦掛上電話等對方再連絡時，越想越不對勁，撥打110詢問，警網趕到告知是「詐騙老哏」勿採信，保住她百萬積蓄。

三民二警分局陽明派出所警員尤啟仲、許心瑋昨日8時許擔服巡邏勤務時，獲報疑似有民眾遭到詐騙，警方立即到場了解。

70歲鮑姓老婦向警方表示，上午在家中接獲一名自稱「中央健保局」的人員來電，對方有核對她的基本身分資料，並告知她因違規使用健保卡將予停卡，對方指稱她的個資遭歹徒盜用申辦健保卡，至各大醫院看診領取高價藥品，因已涉及刑事案件，須將電話轉接給高雄市刑警大隊處理。

鮑姓老婦人說，刑警佯稱她個資外洩已遭詐騙集團盜辦人頭帳戶，現在要製作電話筆錄，勿將案情透露給任何人；電話後來又輾轉至自稱高雄地檢署的檢察官，告知她帳戶須被監管，她告訴對方帳戶內有120萬元存款，後來對方要求她等待指示，因為覺得奇怪，才打110報案。