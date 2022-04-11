快訊

大甲媽遶境傳憾事 男騎車遭貨車、遊覽車夾殺OHCA

他維修iPhone Face ID價格被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜

接「健保卡被停卡」來電 7旬婦一個動作保住百萬積蓄

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名70歲鮑姓老婦人日前在家中接到自稱「中央健保局」人員來電，指她因健保卡遭人盜用涉及刑事案件將停卡，要她配合辦案且帳戶需監管，但老婦掛上電話等對方再連絡時，越想越不對勁，撥打110詢問，警網趕到告知是「詐騙老哏」勿採信，保住她百萬積蓄。

三民二警分局陽明派出所警員尤啟仲、許心瑋昨日8時許擔服巡邏勤務時，獲報疑似有民眾遭到詐騙，警方立即到場了解。

70歲鮑姓老婦向警方表示，上午在家中接獲一名自稱「中央健保局」的人員來電，對方有核對她的基本身分資料，並告知她因違規使用健保卡將予停卡，對方指稱她的個資遭歹徒盜用申辦健保卡，至各大醫院看診領取高價藥品，因已涉及刑事案件，須將電話轉接給高雄市刑警大隊處理。

鮑姓老婦人說，刑警佯稱她個資外洩已遭詐騙集團盜辦人頭帳戶，現在要製作電話筆錄，勿將案情透露給任何人；電話後來又輾轉至自稱高雄地檢署的檢察官，告知她帳戶須被監管，她告訴對方帳戶內有120萬元存款，後來對方要求她等待指示，因為覺得奇怪，才打110報案。

警方告知鮑婦，接到的電話是詐騙集團一貫的手法，切勿相信，警方當場向老婦進行詐騙宣導教育，讓鮑婦感謝警方及時到場，保住她的老本。

高雄市一名70歲鮑姓老婦人日前在家中接到自稱「健保卡遭停卡」的詐騙老梗電話，所幸她機警報警，警方到場了解勸阻，保住百萬積蓄。記者石秀華／翻攝
高雄市一名70歲鮑姓老婦人日前在家中接到自稱「健保卡遭停卡」的詐騙老梗電話，所幸她機警報警，警方到場了解勸阻，保住百萬積蓄。記者石秀華／翻攝
警方告知鮑姓老婦接到的是詐騙老梗電話，讓老婦人安心，保住百萬積蓄。記者石秀華／翻攝
警方告知鮑姓老婦接到的是詐騙老梗電話，讓老婦人安心，保住百萬積蓄。記者石秀華／翻攝

健保卡 詐騙集團 個資

延伸閱讀

獨／高雄娛樂場所爆發疫情 要基層警做這件事炸鍋了

高雄市再添1國小停課 自主健康管理者不可到補習安親班

民進黨高雄市議員民調倒數 大旗美2新人車隊掃街搶支持

影／淡水老嫗勸警察相信投資老師會賺大錢 員警：別相信

相關新聞

問卜不順耳 宣明智兒子砸店 揍了算命仙老婆一頓被起訴

聯電榮譽副董事長宣明智兒子宣昶有與友人高明蒼共同找上兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫妻問事，問卜結果不順意，與高毆打吳...

台南夜市傳「黑道收保護費不成翻攤勒脖」警：偵辦中

台南市下營區夜市昨晚傳出一名黑衣人「強收保護費不成」、除了把擺攤的桌子翻掉、還勒住老年攤販脖子；有民眾拍下誇張畫面、「顯...

男工人偷天換日行竊金戒指 南警24小時緝捕到案法辦

41歲蕭姓男工人到台南市中西區西門路某銀樓，佯裝買金戒指，先試戴1枚，再趁店員不注意，快速勾取金飾盤內另一戒指戴於指上，...

獨／高雄娛樂場所爆發疫情 要基層警做這件事炸鍋了

高雄市娛樂場所傳播鏈發燒，市府要求娛樂場所全體員工4月15日起須持PCR陰性證明，才能夠恢復營業，為了提高採檢率，高雄市...

課堂與老師辯論=頂嘴？前檢批：尊師重道淪為教條

日前台中一中音樂課師生衝突案，帶出各方論戰的「案外案」。正如我們所熟悉的我國傳統美德，「態度」與「禮教」也成為各方長輩關心的重點。報載前司法院大法官針對「老師一時失去情緒控制，激動發飆時，學生是否可以錄影、錄音？」的問題，認為「基於『尊師重道』的精神，不應該承認有此權利」更有媒體以〈中一中學生頂嘴這句 前大法官搖頭了〉入標，似乎意在強調學生「頂嘴」的不敬行為。

好囂張！住林班地工寮砍樹換現金 半年盜伐得手逾9噸

蒲姓男子行徑囂張，疑租住高雄市杉林區林班地工寮，只要缺錢花用就到附近林地砍伐，彷彿把國有林當自家後院，缺錢就去砍樹換現金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。