通緝犯替妻女買飯遭逮 高雄警暖心讓他通知家人取晚餐

高雄美濃33歲許姓男子因涉嫌毒品案遭通緝，日前為了要替妻女買飯騎車外出，卻因違規跨越雙黃線且未扣安全帽帶，引起巡邏員警注意，示意攔停，豈料，正當警方要詢問身分資料時，許男便直接坦承自己是通緝犯，他誠實的態度也令員警感到驚訝。

旗山警分局美濃分駐所員警4月9日傍晚6時許，在轄內巡時，看到許男騎車未扣安全帽帶違規跨越雙黃線的行為，便示意要求停車；正當員警要詢問相關年籍資料時，他竟苦笑用台語向員警表示，「我通緝啦！」

據了解，許男因涉嫌毒品案遭通緝，在路上看到警察，都會不由自主感到心虛、緊張，過著提心吊膽躲躲藏藏的日子，但為了照顧妻子與6歲的女兒，當天才冒險騎車外出替他們買晚餐，因違規遭攔查，自知自身難逃，才會向警方坦承身分。