聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝犯替妻女買飯遭逮 高雄警暖心讓他通知家人取晚餐
高雄美濃33歲許姓男子因涉嫌毒品案遭通緝，日前為了要替妻女買飯騎車外出，卻因違規跨越雙黃線且未扣安全帽帶，引起巡邏員警注意，示意攔停，豈料，正當警方要詢問身分資料時，許男便直接坦承自己是通緝犯，他誠實的態度也令員警感到驚訝。
旗山警分局美濃分駐所員警4月9日傍晚6時許，在轄內巡時，看到許男騎車未扣安全帽帶違規跨越雙黃線的行為，便示意要求停車；正當員警要詢問相關年籍資料時，他竟苦笑用台語向員警表示，「我通緝啦！」
據了解，許男因涉嫌毒品案遭通緝，在路上看到警察，都會不由自主感到心虛、緊張，過著提心吊膽躲躲藏藏的日子，但為了照顧妻子與6歲的女兒，當天才冒險騎車外出替他們買晚餐，因違規遭攔查，自知自身難逃，才會向警方坦承身分。
由於遭警方逮捕，無法把晚餐拿回家給妻女，員警也暖心讓唐男打電話告知家人，自己因通緝身分遭逮，並請他們到派出所領取回晚餐。警詢後，將唐男依法解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言