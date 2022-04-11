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獨／高雄娛樂場所爆發疫情 要基層警做這件事炸鍋了

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市娛樂場所傳播鏈發燒，市府要求娛樂場所全體員工4月15日起須持PCR陰性證明，才能夠恢復營業，為了提高採檢率，高雄市警局指示所屬要聯絡業者快篩並宣導防疫，讓近日因疫調已忙翻的基層警炸鍋，酸「做得好績效算衛生局，做不好算警察頭上？」

高雄市警局表示，高雄市在清明連假過後疫情升高，警察局配合市府防疫政策，以防疫工作為優先，警察局本於市政一體與各局處不分彼此通力合作，目的無非讓市民有健康的生活環境，在所有警察同仁的犧牲付出和努力，高雄市疫情也漸趨平穩。

高雄市娛樂場所已累計超過120例確診病例，由於採檢率只達7成，高雄市警局指示所屬要聯絡業者快篩並宣導防疫。

基層警抱怨，聯絡八大業者快篩、發快篩給業者以及宣導防疫規定，都落在警方頭上，有基層警因為疫調忙翻，又接到上級單位指示，在靠北Police臉書社團發文抱怨，文中奉勸想調「高潭市」(指高雄)的員警，「在這裡連快篩、發快篩給業者以及宣導防疫規定等都會有窗口幫你包了，做完算衛生局、經發局的業績，做不好算你頭上」。

有基層警為了八大傳播鏈的疫調，半夜睡夢中被挖起來追查，有員警犧牲休假時間，整天在電腦前查疫調，如今連快篩提高採檢率、抓漏網之魚都落在警察身上，讓基層不免抱怨「衛生局好像成了警察局的上司」。

高雄市娛樂場所傳播鏈發燒，圖為主要傳播場所目前已累計超過120例確診病例。圖／高雄市政府提供
高雄市娛樂場所傳播鏈發燒，圖為主要傳播場所目前已累計超過120例確診病例。圖／高雄市政府提供
有基層警不滿連提高篩檢率都落在警察身上，在靠北Police臉書社團發文抱怨。記者石秀華／翻攝自靠北Police臉書
有基層警不滿連提高篩檢率都落在警察身上，在靠北Police臉書社團發文抱怨。記者石秀華／翻攝自靠北Police臉書

快篩 高雄市 警察

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