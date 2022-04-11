快訊

八段錦健身提升免疫力 八動作口訣在家做

法國大選首輪出爐 馬克宏27.6％得票率領先極右派雷朋

好囂張！住林班地工寮砍樹換現金 半年盜伐得手逾9噸

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

蒲姓男子行徑囂張，疑租住高雄市杉林區林班地工寮，只要缺錢花用就到附近林地砍伐，彷彿把國有林當自家後院，缺錢就去砍樹換現金。警方掌握可靠情資，布置即時監控設備，讓犯行曝光，初步清查半年內盜伐逾9公噸，已進一步追查，釐清有無共犯。

保七總隊第八大隊表示，去年接獲可靠線報，指蒲男（64歲）住在杉林區一帶的深山野林，平常就住在工寮，只要缺錢花用就上山砍伐，於是在蒲男居住工寮附近布置監控設備，但他盜伐隨性，只要砍錢就上山砍，並無特定範圍，警方至少布置5部監控設備才掌握確切犯行。

上周報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，持搜索票至工寮清查，扣得相關犯罪工具及販售磅單等，訊後移送橋檢偵辦。

蒲男辯稱，長期住在工寮是受雇看管果樹，並無盜伐。警方盤點，嫌犯盜伐時間至少逾半年，盜伐林木至少37株逾9公噸，多販售供人作太空包，以換取生活費。至於他隻身一人如何搬運大量木材，是否另有共犯涉案，已進一步追查釐清。

屏東林區管理處表示，颱風及雨季即將來臨，盜伐山林可能導致水土流失而引發土石流，衝擊民眾生命財產安全。

保七第八大隊呼籲，民眾若發現有人破壞山林，可向林務局「山老鼠雷達站」LINE平臺、保林專線：0800-000-930（您您您，救山林）或保安警察第七總隊各大隊反映，共同守護珍貴的山林環境。

蒲男盜伐林木至少半年，警方掌握可靠線報，布置監控設備，以科偵手法讓犯行曝光。圖／讀者提供
蒲男盜伐林木至少半年，警方掌握可靠線報，布置監控設備，以科偵手法讓犯行曝光。圖／讀者提供
蒲男（右）住在山上的工寮，缺錢花用就上山盜伐，彷彿把國有林當提款機，行徑囂張。圖／讀者提供
蒲男（右）住在山上的工寮，缺錢花用就上山盜伐，彷彿把國有林當提款機，行徑囂張。圖／讀者提供
警方清查，蒲嫌盜伐37株逾9公噸林木，但他推稱，住在工寮受雇照管果樹，沒有盜伐。圖／讀者提供
警方清查，蒲嫌盜伐37株逾9公噸林木，但他推稱，住在工寮受雇照管果樹，沒有盜伐。圖／讀者提供

山老鼠 警察 屏東

延伸閱讀

影／缺錢花用神明金牌也敢偷 警方5小時逮人破案

天母山區工寮火警 大量黑煙直竄天際

影／東南水泥致災原因 高市府：像砍樹一般便宜行事

連假山區踏青OK 任意引火林管處開罰12萬元起跳

相關新聞

台南夜市傳「黑道收保護費不成翻攤勒脖」警：偵辦中

台南市下營區夜市昨晚傳出一名黑衣人「強收保護費不成」、除了把擺攤的桌子翻掉、還勒住老年攤販脖子；有民眾拍下誇張畫面、「顯...

男工人偷天換日行竊金戒指 南警24小時緝捕到案法辦

41歲蕭姓男工人到台南市中西區西門路某銀樓，佯裝買金戒指，先試戴1枚，再趁店員不注意，快速勾取金飾盤內另一戒指戴於指上，...

25歲女蘭嶼摔傷頭部重創 黑鷹直升機緊急送台就醫

25歲賴姓女子昨晚8時許，在蘭嶼遊覽不慎從樓梯上摔落受傷，造成右肩膀挫傷、左側腕部挫傷及頭部外傷，經蘭嶼衛生所診斷評估後...

衝突後失蹤 士兵陳屍大圳

台東志航基地廿歲楊姓士兵清明假返鄉，三日晚間與人外出飲酒起爭執後失蹤，家屬報案；警方昨天上午在關山大圳支線草叢，聽到大量...

高雄柴山秘境看夕陽太忘我 潮汐困3女

高雄科大四名女大生前天相偕至柴山秘境看海景，其中三人坐在礁岩拍照看夕陽太忘我，未注意海水漲潮，受困礁岩；所幸另一名同學當...

漁船外海翻船失蹤 兄聯手海巡搜整天

苗栗縣南龍區漁會漁船「得榮號」，前天下午在後龍鎮外埔漁港外海作業時翻覆，船上三人落海，其中張姓船員漂到新竹外海幸運獲救，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。