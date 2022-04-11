好囂張！住林班地工寮砍樹換現金 半年盜伐得手逾9噸
蒲姓男子行徑囂張，疑租住高雄市杉林區林班地工寮，只要缺錢花用就到附近林地砍伐，彷彿把國有林當自家後院，缺錢就去砍樹換現金。警方掌握可靠情資，布置即時監控設備，讓犯行曝光，初步清查半年內盜伐逾9公噸，已進一步追查，釐清有無共犯。
保七總隊第八大隊表示，去年接獲可靠線報，指蒲男（64歲）住在杉林區一帶的深山野林，平常就住在工寮，只要缺錢花用就上山砍伐，於是在蒲男居住工寮附近布置監控設備，但他盜伐隨性，只要砍錢就上山砍，並無特定範圍，警方至少布置5部監控設備才掌握確切犯行。
上周報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，持搜索票至工寮清查，扣得相關犯罪工具及販售磅單等，訊後移送橋檢偵辦。
蒲男辯稱，長期住在工寮是受雇看管果樹，並無盜伐。警方盤點，嫌犯盜伐時間至少逾半年，盜伐林木至少37株逾9公噸，多販售供人作太空包，以換取生活費。至於他隻身一人如何搬運大量木材，是否另有共犯涉案，已進一步追查釐清。
屏東林區管理處表示，颱風及雨季即將來臨，盜伐山林可能導致水土流失而引發土石流，衝擊民眾生命財產安全。
保七第八大隊呼籲，民眾若發現有人破壞山林，可向林務局「山老鼠雷達站」LINE平臺、保林專線：0800-000-930（您您您，救山林）或保安警察第七總隊各大隊反映，共同守護珍貴的山林環境。
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