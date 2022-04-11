韓海巡艦進入我內水搜救 海巡署：韓向我申請獲准
韓籍船員在澎湖水域失聯，韓國海巡艦艇進入我內水海域搜救，海巡署上午表示，韓方行動是透過韓國搜救協調中心(RCC)向我申請獲准，全程均依照我國救援規畫執行。
獅子山共和國籍「KYOTO 1」貨船遇險案件，韓方派公務船舶進入我水域搜救，不明究裡者批評此舉涉喪權辱國。
海巡署表示，該署於4月7日6時25分接獲台北任務管制中心通報該船於澎湖烏崁漁港外0.7浬，發出406Mhz遇險訊號，即派艦應處。同日16時47分，我國國搜中心接獲韓國搜救協調中心(RCC)申請，基於人道救援考量，同意韓方派遣「KCG-3012」及 「D-01」等兩艘救難艦船至我方海域共同實施搜救，全程均依照我國救援規畫執行。
外界質疑未來若是中國大陸搜救船是否也會放行，海巡署表示，依據兩岸人民關係條例大陸船舶應經許可後始得進入，交通部航港局為遂行搜救任務，訂有「大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請作業程序」，陸方如有救援遇險船舶實需，可向航政主管機關交通部航港局申請，經審核同意後，在不妨礙我方安全狀況下，進入我方限制或禁止水域共同實施搜救；本(111)年我方亦曾同意陸方派船進入我水域共同執行搜救作業計有2案。
海巡署說，人道救援為普世價值，過往亦不乏有台日、台菲及兩岸等跨國共同搜救經驗，此案由我方整合韓國艦船能量實施搜救任務，除展現我國搜救實力外，亦展現我國在整合跨國能量落實人道救援的貢獻與決心。
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