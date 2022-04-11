台南夜市傳「黑道收保護費不成翻攤勒脖」警：偵辦中

台南市下營區夜市昨晚傳出一名黑衣人「強收保護費不成」、除了把擺攤的桌子翻掉、還勒住老年攤販脖子；有民眾拍下誇張畫面、「顯示當時至少兩男一女為同一夥」、質疑警方沒作為。

麻豆警分局上午表示，派出所初步詢問雙方後，將施暴的26歲張姓男子依涉嫌恐嚇、傷害、毀損等罪嫌交分局偵查隊查辦，針對發生糾紛原因深入追查。

有民眾在臉書社團貼文並附一段影片：一開始擺攤的阿伯說：「這是道路地」，話一出口年輕人就連翻了攤位兩個桌子，阿伯見狀想要收拾，年輕人追上「勒脖」，有一名與年輕人同行的女子想要勸阻、另外一名穿短褲年輕人也上前助陣；隨後聽到一旁民眾勸架的聲音。

貼文民眾描述，「下營逛夜市看到這個年輕人在欺負一個老人家，聽說是要跟老人家收什麼夜市保護費，警察是多沒在維護治安的嗎？」

影片貼出不久引來許多民眾留言批評，不久有自稱「夜市自治管理會負責人」留言表示，一月成立管理會，「正在籌備申請夜市許可執照中，已向各會員報告於今年4月10日開始收取營運所需費用，無奈今日前往收費時影片中的攤商拒絕繳交相關費用而造成糾紛」。因影片「未完整呈現當下所有狀況、故本會在此特別澄清，並不像PO文者所說的收取保護費以及欺負老人」。

麻豆警分局表示，下營分駐所昨晚8點左右接獲報案，下營區中山路二段下營夜市內「有民眾打架糾紛」，員警獲報後立即前往現場處理，到場時施暴男子已不在現場。