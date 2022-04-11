公車運將半路跳車贏得乘客讚賞？原來是幫助路倒身障者

台南市政府今天表揚大台南公車紅3線駕駛王可仁，他日前開車途中看到身障人士跌坐路中央，立即停車見義勇為協助過馬路；目擊民眾在交通局留言板留言表揚王姓駕駛長的見義勇為、稱讚公車駕駛有同理心。交通局表示，持續倡導推動無障礙服務，已逐漸深植駕駛員心中，期許台南市公車服務品質蒸蒸日上。

王可仁駕駛班車行經台南市崇明路與生產路口時，發現一名身障者跌落輪椅坐在路口斑馬線上無法起身，眼見車來車往十分危險，立即以公車擋住後方車輛，確保周遭安全並向車內乘客說明情況後，下車與路人一起協助扶起身障者安全通過馬路。