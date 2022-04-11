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影／少年偷開阿公轎車遊台中 逆向闖紅燈撞車毀號誌桿

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林縣周姓少年與朋友相約出遊，無照駕駛祖父名下的轎車，偷跑到台中遊玩，未料因不熟路況，今天凌晨行經中區時逆向闖紅燈，在路口交叉撞上潘姓女子駕駛的休旅車，將休旅車撞翻180度，甚至波及路旁燈桿，造成3人受傷，警方查出雙方都無酒精濃度，初判是逆向、違反號誌釀禍，另外周沒駕照，將依法告發。

據查，周姓少年（17歲）今天凌晨駕駛祖父名下轎車，與3名友人同遊台中，凌晨零時許，周疑不熟路況，行經中區成功路單行道時，逆向行駛到市府路口時，撞上潘姓女子（29歲）駕駛的休旅車，潘女的左後車尾遭周車撞擊後，調轉180度，衝擊力還波及到路旁燈桿，導致燈桿被撞斷。

車禍也造成周的頭部擦挫傷、潘女、潘女車內鍾姓女乘客手腳擦挫傷，但都無大礙，第一警分局交通分隊到場酒測，雙方駕駛都無酒精濃度，但查出周姓少年沒有駕照，此次是無照駕駛，而且肇事車輛登記在周的祖父名下，經警方告知周父後，氣得破口大罵，直說「看現在怎麼賠人家」。

警方初判，全案是未依道路行向行駛、違反號誌釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清，另外周無照駕駛，也將依法告發。

第一警分局呼籲，用路人應遵守交通規則，遵循交通標線及號誌，另行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免交通事故之發生。

雲林縣周姓少年無照駕駛祖父名下轎車，今天凌晨載友人行經台中中區成功路時，逆向行駛，撞上綠燈直行的休旅車，還波及路旁燈桿。圖／讀者提供
雲林縣周姓少年無照駕駛祖父名下轎車，今天凌晨載友人行經台中中區成功路時，逆向行駛，撞上綠燈直行的休旅車，還波及路旁燈桿。圖／讀者提供
雲林縣周姓少年無照駕駛祖父名下轎車，今天凌晨載友人行經台中中區成功路時，逆向行駛，撞上綠燈直行的休旅車，還波及路旁燈桿。圖／讀者提供
雲林縣周姓少年無照駕駛祖父名下轎車，今天凌晨載友人行經台中中區成功路時，逆向行駛，撞上綠燈直行的休旅車，還波及路旁燈桿。圖／讀者提供

休旅車 駕照

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