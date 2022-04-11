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23歲男暗夜偷電纜線36捆載滿車 警巡邏盤查抓包
23歲何姓男子，半夜開車行經台北市內湖區一處工地，潭美派出所深夜巡邏發現車輛可疑上前攔查盤檢，驚見車輛後座、車廂載運大量電纜線，何男一開始交代不清楚，最後坦承偷了工地電線，警方查扣36捆電纜線，市價約36萬元，全案依照竊盜罪嫌移送法辦。
潭美派出所所長孫吉筠、警員余志強、黃育居等3員，日前深夜巡邏，在舊宗路與新湖一路口，發現一輛小客車形跡可疑，上前攔查發現後座及車廂載滿大量電線，23歲何男緊張說不清楚從何而來，警方耐心追問，何男才坦承從附近工地竊走電線。
警方從車上共查扣36捆市價電纜線，市價約36萬元，全案依竊盜罪移送士林地方檢察署偵辦。內湖分局呼籲，具有價值性的物品應置於安全地點保管，工地加裝監視器或保全看守工地等，方能避免類此危害發生，如有發現可疑人事物，可撥打110，警方將派員查處。
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