貨車司機撞斷路邊車後照鏡跑掉 監視器讓他吊照1個月

新北市一名貨車司機在停車時，誤將路邊車輛後照鏡撞斷，未料他不但沒有留下聯絡方式來賠償車主，還直接將車輛開走，警方調閱監視器畫面後找到車主，依照「肇事後未依規定處置逃逸」，裁處3000元罰金，並吊銷駕照1個月。

新北市裁決處統計，新北市2021年列管的肇事逃逸案件共有1731件；肇事逃逸，若為無人受傷或死亡案件，最高可處3000元罰鍰且應上道安講習課程並吊扣駕照1個月；若致人受傷或死亡，則吊銷駕照還可能有刑事責任，駕駛人不得不注意。

新北市交通事件裁決處表示，日前有輛貨車不慎將停放在路旁的汽車照後鏡撞斷，待車主前來取車時發現照後鏡被撞斷，報警處理；經警方調查後認為貨車司機「肇事後未依規定處置逃逸」，依法開單告發。

裁決處處長李忠台指出，這名貨車司機認為自己沒有碰撞到他車，且無肇事也沒有逃逸，還向法院提起行政訴訟；但經法院審理，認為由監視器畫面可以發現該名貨車司機駛離後，被撞斷的照後鏡掉落在地，且貨車行車速度不快，應可以知道有肇事情形，所以仍判決須繳納3000元罰鍰且應上道安講習課程並吊扣駕照1個月。