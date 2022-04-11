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貨車司機撞斷路邊車後照鏡跑掉 監視器讓他吊照1個月

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市一名貨車司機在停車時，誤將路邊車輛後照鏡撞斷，未料他不但沒有留下聯絡方式來賠償車主，還直接將車輛開走，警方調閱監視器畫面後找到車主，依照「肇事後未依規定處置逃逸」，裁處3000元罰金，並吊銷駕照1個月。

新北市裁決處統計，新北市2021年列管的肇事逃逸案件共有1731件；肇事逃逸，若為無人受傷或死亡案件，最高可處3000元罰鍰且應上道安講習課程並吊扣駕照1個月；若致人受傷或死亡，則吊銷駕照還可能有刑事責任，駕駛人不得不注意。

新北市交通事件裁決處表示，日前有輛貨車不慎將停放在路旁的汽車照後鏡撞斷，待車主前來取車時發現照後鏡被撞斷，報警處理；經警方調查後認為貨車司機「肇事後未依規定處置逃逸」，依法開單告發。

裁決處處長李忠台指出，這名貨車司機認為自己沒有碰撞到他車，且無肇事也沒有逃逸，還向法院提起行政訴訟；但經法院審理，認為由監視器畫面可以發現該名貨車司機駛離後，被撞斷的照後鏡掉落在地，且貨車行車速度不快，應可以知道有肇事情形，所以仍判決須繳納3000元罰鍰且應上道安講習課程並吊扣駕照1個月。

裁決處提醒駕駛人，駕車若與其他車輛發生擦撞，不論車損嚴重性，皆應依「道路交通事故處理辦法」處理並通知警察機關，千萬不要以為只是小擦撞，就置之不理或只是將他人車輛扶正便離開，都可能吃上肇事逃逸罰單。

肇事逃逸將可處3000元罰金，若造成傷亡還會有刑事責任。示意圖／新北市交通局提供
肇事逃逸將可處3000元罰金，若造成傷亡還會有刑事責任。示意圖／新北市交通局提供

駕照 車主

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