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燃放煙火被勸阻 4男對警咆哮各判罰6千
曾姓男子深夜在台南市新化區中正路道路中央，燃放炮竹煙火，警方接獲民眾報案到場處理，曾與友人等4人不服員警勸阻，還對員警大聲咆哮。台南地院法官認為曾等人以顯不相當言詞及動作妨礙員警執行公務，依違反社維法各裁罰6千元。此案可抗告。
裁定書說，曾於今年2月1日晚上11點多，在新化區中正路段馬路中央，燃放有殺傷力炮竹煙火，有危害他人身體或財物安全之虞。
員警受理民眾報案到場處置勸導時，曾、徐和另2名林姓男子對員警大聲咆哮，以顯不相當言詞及動作妨礙公務執行，警方蒐證後都依違反社維法移送台南地院新市簡易法庭審理。
法官認為，曾在供大眾交通往來道路中央放置並燃放炮竹煙火行為，對於當時正在該處用路人及周圍民眾，具有相當程度殺傷力，足以危害用路人身體或財物安全。曾男燃放炮竹煙火行為，違反社會秩序維護法第63條第1項第4款規定，依法裁罰5千元。
至於曾男等5人對執行公務員警大聲咆哮行為，法官勘驗事發當時員警隨身攜帶秘錄器影片顯示，曾男等人確有出言不遜情形。曾在法庭坦承，警方到達前已結束放鞭炮，因警方有稱要將他們扣押回去，他想沒有犯法，不服氣才有此行為，另2名林姓及徐姓男子都表示，因當時有飲酒，意識不是很清楚，深感抱歉。
法官認為，曾等人於員警依法執行公務規勸之際，以尚未達強暴脅迫或侮辱程度顯然不當言詞相加，曾等5人所為已違反社會秩序維護法第85條第1款。審酌違反手段、違反程度等一切情狀，各裁罰6千元。
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