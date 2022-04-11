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男工人偷天換日行竊金戒指 南警24小時緝捕到案法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

41歲蕭姓男工人到台南市中西區西門路某銀樓，佯裝買金戒指，先試戴1枚，再趁店員不注意，快速勾取金飾盤內另一戒指戴於指上，後謊稱戒圍不合歸還店員，實則暗藏1枚戒指離開。警方獲報後調閱近百個監視畫面，昨天在海安路將他查獲，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

據了解， 蕭姓工人（有竊盜及侵占前科），他於4月9日從新營搭乘火車到台南市中西區，當天上午10點30分前往西門路二段某銀樓，以佯裝購買黃金戒指並挑選為由，先於手指試戴1枚金戒指，再趁店員拿出置放各款戒指黃金飾盤供其挑選且不注意之際，以快速手法勾取金飾盤內另一戒指戴於指上，再佯稱戒圍不合歸還店員1只戒指，實則手指尚暗藏戒指1枚行竊離開。事後店員清點發現遭竊3錢重金戒指1枚、損失2萬1100元，立即報警處理。

台南市警二分局海安派出所員警受理獲知後，動員警力全面調閱周邊近百支監視器，地毯接力式的釐清鎖定犯嫌路線及衣著徵著，10日員警前往其行蹤最後出沒地區搜尋，11點多在海安路與府前路口發現蕭蹤跡，立即實施盤檢帶回調查。

警方發現蕭嫌9日竊得金戒後，步行前往1公里外另間銀樓，以1萬8900元價格變賣金戒，並拿著不法所得前往電子遊戲場打玩電玩花用殆盡，其甫從電玩店出來即為警方發現盤檢，查獲時身上僅賸1千元，警方調查後依竊盜罪嫌函送南檢偵辦。

蕭姓男工人涉嫌以挑選戒指為由，乘銀樓店員不戒注意偷取黃金戒指。記者黃宣翰／翻攝
蕭姓男工人涉嫌以挑選戒指為由，乘銀樓店員不戒注意偷取黃金戒指。記者黃宣翰／翻攝
蕭姓男工涉嫌偷取的黃金戒指。記者黃宣翰／翻攝
蕭姓男工涉嫌偷取的黃金戒指。記者黃宣翰／翻攝

銀樓 台南 竊盜

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