男工人偷天換日行竊金戒指 南警24小時緝捕到案法辦

41歲蕭姓男工人到台南市中西區西門路某銀樓，佯裝買金戒指，先試戴1枚，再趁店員不注意，快速勾取金飾盤內另一戒指戴於指上，後謊稱戒圍不合歸還店員，實則暗藏1枚戒指離開。警方獲報後調閱近百個監視畫面，昨天在海安路將他查獲，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

據了解， 蕭姓工人（有竊盜及侵占前科），他於4月9日從新營搭乘火車到台南市中西區，當天上午10點30分前往西門路二段某銀樓，以佯裝購買黃金戒指並挑選為由，先於手指試戴1枚金戒指，再趁店員拿出置放各款戒指黃金飾盤供其挑選且不注意之際，以快速手法勾取金飾盤內另一戒指戴於指上，再佯稱戒圍不合歸還店員1只戒指，實則手指尚暗藏戒指1枚行竊離開。事後店員清點發現遭竊3錢重金戒指1枚、損失2萬1100元，立即報警處理。

台南市警二分局海安派出所員警受理獲知後，動員警力全面調閱周邊近百支監視器，地毯接力式的釐清鎖定犯嫌路線及衣著徵著，10日員警前往其行蹤最後出沒地區搜尋，11點多在海安路與府前路口發現蕭蹤跡，立即實施盤檢帶回調查。