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25歲女蘭嶼摔傷頭部重創 黑鷹直升機緊急送台就醫

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

25歲賴姓女子昨晚8時許，在蘭嶼遊覽不慎從樓梯上摔落受傷，造成右肩膀挫傷、左側腕部挫傷及頭部外傷，經蘭嶼衛生所診斷評估後，認為頭部外傷嚴重，申請空中醫療後送返台就醫，空勤總隊今天凌晨派遣直升機，將賴女載送到台東就醫住院治療。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊說，昨深夜11時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，賴女因頭部丶身體多處外傷，經蘭嶼衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送返台就醫。

駐隊接獲命令後即刻派遣UH-60M型機編號NA-707 直升機執行任務，昨深夜11時50分台東起動後，今天0時13時起飛定向蘭嶼，0時49分降落蘭嶼機場，救護車已經將傷者賴女及家屬1人送至現場，機組人員將2員上機後，1時03分起飛返回台東豐年機場，1時38分落地後，病患交由救護人員轉送醫院實施後續治療。

賴女頭部外傷嚴重，空勤總隊今天凌晨派遣直升機，載送到台東就醫住院治療。記者卜敏正／翻攝
賴女頭部外傷嚴重，空勤總隊今天凌晨派遣直升機，載送到台東就醫住院治療。記者卜敏正／翻攝

蘭嶼 台東 衛生所

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