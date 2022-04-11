25歲女蘭嶼摔傷頭部重創 黑鷹直升機緊急送台就醫

25歲賴姓女子昨晚8時許，在蘭嶼遊覽不慎從樓梯上摔落受傷，造成右肩膀挫傷、左側腕部挫傷及頭部外傷，經蘭嶼衛生所診斷評估後，認為頭部外傷嚴重，申請空中醫療後送返台就醫，空勤總隊今天凌晨派遣直升機，將賴女載送到台東就醫住院治療。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊說，昨深夜11時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，賴女因頭部丶身體多處外傷，經蘭嶼衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送返台就醫。