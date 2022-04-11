25歲女蘭嶼摔傷頭部重創 黑鷹直升機緊急送台就醫
25歲賴姓女子昨晚8時許，在蘭嶼遊覽不慎從樓梯上摔落受傷，造成右肩膀挫傷、左側腕部挫傷及頭部外傷，經蘭嶼衛生所診斷評估後，認為頭部外傷嚴重，申請空中醫療後送返台就醫，空勤總隊今天凌晨派遣直升機，將賴女載送到台東就醫住院治療。
空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊說，昨深夜11時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，賴女因頭部丶身體多處外傷，經蘭嶼衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送返台就醫。
駐隊接獲命令後即刻派遣UH-60M型機編號NA-707 直升機執行任務，昨深夜11時50分台東起動後，今天0時13時起飛定向蘭嶼，0時49分降落蘭嶼機場，救護車已經將傷者賴女及家屬1人送至現場，機組人員將2員上機後，1時03分起飛返回台東豐年機場，1時38分落地後，病患交由救護人員轉送醫院實施後續治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言