快訊

本島最後淨土破蛋 只有這縣市本土確診破千

一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 這天晚起變天轉涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／7旬婦跑醫院找爸爸因失智忘記「爸在天上」 警助返家

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區一名7旬老太太，日前在醫院徘徊不離開，護士詢問「什麼事？」只見她頻頻稱「我要找我爸爸」，護士跟她交談後發現有異，懷疑是「走失的老太太」報警求助。警方趕抵，確認身分後，知悉她患有失智症忘記家父已離世，安撫情緒後聯絡家屬帶回，她兒子感激不已。

新北市警海山分局海山派出所警員林容世，日前獲報醫院疑似有走失的老人，趕抵了解。一走進醫院，就看到該名老婦人在門前走來走去，尋找醫護人員搭話，想問「爸爸到底在哪一間病房」。

警方上前輕聲問「阿嬤怎麼了」，只見她聲音遲緩的回答「我要找爸爸」，林員問「找爸爸做什麼？」，她回「爸爸住院了，我來醫院探望他」，林員透過警政系統查詢她爸爸名字，孰料發現她爸爸早已離世。

爸爸過世，當然就不可能在醫院住院，林員本想當場表明狀況，但猜測她可能是患有失智症，於是先聯絡她家人，才發現果然她的兒子也在找走失的7旬母親，遂通知他帶回母親。

兒子到場，低聲跟警方說家母患有失智症，常誤以為爸爸還在世、在醫院住院，非常感謝警方熱心幫忙母親返家；林員則說明，患有失智症的長輩對於過往記憶較清晰，所以要更注意長者的行動，避免發生憾事。

海山警方呼籲，民眾應多關心家中長者的外出動態，若擔心走失，可至市政府社會局登記配戴留有聯絡方式的「愛心手環」或「愛心項鍊」，內有NFC感應晶片記載個案編號及資料，警方獲報後，就能迅速查明身分，守護安全。

海山警方日前協助一名患有失智症的7旬婦人返家。記者翁至成／翻攝
海山警方日前協助一名患有失智症的7旬婦人返家。記者翁至成／翻攝

失智症

延伸閱讀

中年就需注意！研究揭如何讓失智症風險降15.4%

失智富豪奪回股權！味王董事長要歸還價值7億元的股票

影／回家不見重度失智母 兒深夜騎單車狂找求警助

失智7旬翁晚上溜出安養院 到派出所才想起名字警送回家

相關新聞

志航基地士兵失蹤多日 今早陳屍關山大圳支線草叢

台東志航基地楊姓士兵本月5日收假未歸營，家屬和軍方報警協尋，今天上午9時許，在台東鹿野鄉瑞豐村關山大圳17支線處草叢，找...

氣女友出門打牌 吊死愛犬掛門口

新北市五股郭姓油漆工不滿女友出門打麻將，電聯多次吳女返家不成，傳簡訊嗆吳女「盡量去打麻將沒關係、我會讓你看到一個屍體在那...

影／土城女違規左轉撞賓士當場昏迷 10輛汽機車遭波及

新北市蕭姓女子今天開廂型車送貨，行經中華路左轉日和街時，違規左轉撞上對向賓士車，賓士車遭撞後，失控波及路邊9輛機車和1輛...

台南西港轎車、小貨車擦撞 轎車駕駛無生命跡象急救中

台南市西港區今天上午轎車與小貨車車禍，轎車駕駛受困車內，警消趕至將駕駛救出已無生命跡象，經緊急送醫一度恢復心跳，目前仍未...

影／7旬婦跑醫院找爸爸因失智忘記「爸在天上」 警助返家

新北市板橋區一名7旬老太太，日前在醫院徘徊不離開，護士詢問「什麼事？」只見她頻頻稱「我要找我爸爸」，護士跟她交談後發現有...

美福火警滿月但6樓才剛開始清 開罰大限剩2天恐難完成

美福倉儲上月10日起火將滿月，桃園市環保局日前依空汙開罰業者500萬元，同時要求本月12日清除完畢否則開罰，再2天到期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。