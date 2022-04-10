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影／7旬婦跑醫院找爸爸因失智忘記「爸在天上」 警助返家
新北市板橋區一名7旬老太太，日前在醫院徘徊不離開，護士詢問「什麼事？」只見她頻頻稱「我要找我爸爸」，護士跟她交談後發現有異，懷疑是「走失的老太太」報警求助。警方趕抵，確認身分後，知悉她患有失智症忘記家父已離世，安撫情緒後聯絡家屬帶回，她兒子感激不已。
新北市警海山分局海山派出所警員林容世，日前獲報醫院疑似有走失的老人，趕抵了解。一走進醫院，就看到該名老婦人在門前走來走去，尋找醫護人員搭話，想問「爸爸到底在哪一間病房」。
警方上前輕聲問「阿嬤怎麼了」，只見她聲音遲緩的回答「我要找爸爸」，林員問「找爸爸做什麼？」，她回「爸爸住院了，我來醫院探望他」，林員透過警政系統查詢她爸爸名字，孰料發現她爸爸早已離世。
爸爸過世，當然就不可能在醫院住院，林員本想當場表明狀況，但猜測她可能是患有失智症，於是先聯絡她家人，才發現果然她的兒子也在找走失的7旬母親，遂通知他帶回母親。
兒子到場，低聲跟警方說家母患有失智症，常誤以為爸爸還在世、在醫院住院，非常感謝警方熱心幫忙母親返家；林員則說明，患有失智症的長輩對於過往記憶較清晰，所以要更注意長者的行動，避免發生憾事。
海山警方呼籲，民眾應多關心家中長者的外出動態，若擔心走失，可至市政府社會局登記配戴留有聯絡方式的「愛心手環」或「愛心項鍊」，內有NFC感應晶片記載個案編號及資料，警方獲報後，就能迅速查明身分，守護安全。
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