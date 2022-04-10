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美福火警滿月但6樓才剛開始清 開罰大限剩2天恐難完成

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

美福倉儲上月10日起火將滿月，桃園市環保局日前依空汙開罰業者500萬元，同時要求本月12日清除完畢否則開罰，再2天到期，但據本報掌握，目前6樓樓板加固工程僅完成一半，才剛吊上怪手正要清運，恐難如期完成，民眾也批廠商沒誠意；對此美福僅表示會全力清運。

美福倉儲4樓、6樓分別有數個挑高冷凍庫，目前4樓清運完畢，6樓樓板加固工程完成一半，已吊上3台怪手可作業，但今天休息未開工。清運業者表示，現場沒火煙，6樓積水雖已洩至4樓，步行較無礙，但許多貨品都在10公尺高貨架上，必須在6樓架設漏斗，將清出的貨品沿管線排到1樓，再由卡車運走，作業期間也必須戴緊防毒面罩，由於量大，在12日清完「有點難」。

美福附近地區頻傳酸臭味，尤以倉儲南方、西方含南山路、長榮路及南崁路等下風處影響最鉅。附近居民林先生表示，一開始以為只要「 忍一兩天」，結果事發至今惡臭沒有一天散去，晚上睡覺都要緊閉門窗，而廠方沒向鄰里致歉觀感也差；林先生說，日前向里長反映美福至少應配發N95口罩給居民，但沒有下文，廠商應展現誠意，否則犧牲了多少民眾健康「無人知」。

針對清運是否能如期完成，美福廠方沒有正面回應，僅表示目前已運走大量廢棄物，會全力、盡速完成。

美福倉儲上月10日起火，外牆夾層的泡綿與囤房的食品付之一炬，一路悶燒20天才撲滅，由於特殊密閉結構，消防員必須先等外牆拆除才能入內打火，過程中濃煙廢棄不斷排出，不僅消防員自己一身腥，周圍民眾也全都得忍受腐肉及塑膠惡臭，連曬在陽台的衣物、棉被都報銷。

美福倉儲上月10日起火，市府要求本月12日完成清運，但進度恐落後。記者楊湛華／攝影
美福倉儲上月10日起火，市府要求本月12日完成清運，但進度恐落後。記者楊湛華／攝影
美福倉儲起火點疑是南面冷凍庫，為打火外牆拆除殆盡，現在為了加固6樓樓板，工程人員搭了鷹架作業中。記者楊湛華／攝影
美福倉儲起火點疑是南面冷凍庫，為打火外牆拆除殆盡，現在為了加固6樓樓板，工程人員搭了鷹架作業中。記者楊湛華／攝影
6樓倉儲內有不少貨品還放在貨架上，增加清運難度。記者楊湛華／攝影
6樓倉儲內有不少貨品還放在貨架上，增加清運難度。記者楊湛華／攝影

消防員 桃園 空汙

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