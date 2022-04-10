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北港武德宮混戰後...大甲媽遶境3主任檢察官分區專管

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林北港武德宮昨天下午發生2支進香團口角鬥毆事件，檢警傳涉案的16人到案，複訊後今除一人無保請回，其他以3至10萬元不等金額交保，由於大甲媽遶境隊伍預計下午4時至5時間進入雲林縣境，雲林地檢署檢察長洪家下午2時許召集檢警開專責會議，將加派警力提高維安規格。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，昨日北港武德宮鬥毆事件經檢討後，由各分局盤點轄區各宮廟遶境及進香活動，其路線流程及各帶隊人員名單與交通工具，做好警民互動，並請各宮廟建立聯繫窗口，警力事先了解各監視錄影設備及角度，盤查有利位置，以利及時壓制。

洪家原說，轄區內6警分局分由3名主任率專責檢察官專管，必要時，檢察官將進駐轄區分局及重點派出所即時諮詢與處置，各隊警力除落實即時通報，發生突發狀況時即啟動即時快打壓制、專案列管並專案報請指揮，迅速傳拘相關人，對惡性重大者或有反覆實施之虞者聲請羈押，避免案件再度發生。

洪家原指出，雲林縣檢警對聚眾鬥毆零容忍，檢方全力捍衛警察依法執行公權力，不法之徒切莫利用廟會、遶境等宗教活動任意滋事，違法者必從嚴究辦，為確保大甲媽宗教活動順利進行，專責會議提高勤務規格，以有效控制衝突現場。

雲林地檢署檢察長洪家原今天下午2時許主持宗教活動維安工作專責會議。記者陳苡葳／翻攝
雲林地檢署檢察長洪家原今天下午2時許主持宗教活動維安工作專責會議。記者陳苡葳／翻攝

雲林 遶境 北港 大甲媽

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