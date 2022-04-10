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暗夜火警驚魂記 南市消防員架梯救出5人
台南市永康區崑山街今凌晨發生火警，一度傳出5人受困，幸經消防局趕至緊急架梯全數救出，幸均未受傷，度過驚魂夜。
台南市消防局是在凌晨2點57分獲報永康區崑山街一棟透天厝傳出火警，勤務中心執勤員立刻請住戶將所在房間的門緊閉到陽台避難，同步派遣大灣等消防分隊16車、35人趕往搶救。
消防人員趕至，發現1樓與頂樓都不斷冒出濃煙，屋主及其家人分別在2、3樓陽台呼救，消防隊員當機立斷緊急架梯陸續將受困的5人救出，同時也持破壞器材破壞1樓鐵門，佈水線灌救，一度大量濃煙竄出，幸迅及控制撲滅火勢。
初步調查，是1樓客廳沙發燃燒，面積約5平方公尺。經查，該透天厝並未裝置住宅用火警警報器，幸消防隊員及時趕至，均幸運脫困，談及暗夜遭遇火警幸運逃出，都直呼命大。
消防局長李明峯表示，深夜火警常因發現時間較晚，釀成嚴重傷亡，建議民眾應購置裝置住宅用火警警報器，將災害降至最低。
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