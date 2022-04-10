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影／宜蘭冬山鄉聯結車車頭連環燒 濃煙烈焰4輛車頭全毀
宜蘭縣冬山鄉香中路的一家貨運公司在今天下午1點多，工廠內發生4輛聯結車車頭火警，濃煙烈火沖天，火勢猛烈；經通報消防人員布線搶救，將近1小時把大火滅了，聯結車車頭全毀，無人傷亡。
據了解，今天假日工廠沒有上班，當時廠區內停放10幾輛聯結車車頭，下午1點40分在靠近雜草樹木的一側聯結車起火燃燒，火勢一發不可收拾，車窗玻璃全爆裂，廠區有人把沒有燒到的聯結車頭趕緊開走，避免遭波及。
縣消防局獲報後出動第二大隊、冬山、五結、馬賽、蘇澳分隊救災人車前往搶救，2點28分撲滅火勢，4輛聯結車車頭全毀，無人受傷，起火原因正由消防局鑑定調查中。
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