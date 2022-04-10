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志航基地士兵失蹤多日 今早陳屍關山大圳支線草叢

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東志航基地楊姓士兵本月4日收假未歸營，家屬和軍方報警協尋，今天上午9時許，在台東鹿野鄉瑞豐村關山大圳17支線處草叢，找到楊員屍體，因家屬質疑他生前和朋友出遊，警方已聯絡相關人到分局說明，楊遺體送台東市立殯儀館，檢察官會同法醫今天下午相驗確認死因。

志航基地政戰主任是榮華表示，楊員是志願役士兵，部隊生活正常、沒有與人發生衝突，日前清明假期休假返鄉，未依規定時間返回部隊，部隊到楊員家中詢問，家屬表示他跟朋友出去後就未歸。

據了解，警方接獲家屬報案後，就積極尋找楊姓男子，並聯繫其友人，查出他失蹤前曾經和他人聚餐發生衝突、憤憤離去，警方調閱相關監視器，發現當時楊的確是獨自離開，至於為何會失蹤、死亡，陳屍水圳下草叢仍需調查。

關山分局表示，海端分駐所本月4日下午6時許，受理20歲楊姓男子失蹤案，經過同仁數日搜尋，今日上午9時許，在鹿野鄉瑞豐村關山大圳17支線水圳下草叢，找到楊男屍體，警方鑑識小組已到場蒐證，遺體封存放交由檢察官及法醫相驗。

關山分局今天上午到關山大郡17支線附近調查。記者卜敏正／翻攝
關山分局今天上午到關山大郡17支線附近調查。記者卜敏正／翻攝
關山分局今天上午到關山大郡17支線附近調查。記者卜敏正／翻攝
關山分局今天上午到關山大郡17支線附近調查。記者卜敏正／翻攝
關山分局今天上午到關山大郡17支線附近調查。記者卜敏正／翻攝
關山分局今天上午到關山大郡17支線附近調查。記者卜敏正／翻攝

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