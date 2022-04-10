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影／土城女違規左轉撞賓士當場昏迷 10輛汽機車遭波及
新北市蕭姓女子今天開廂型車送貨，行經中華路左轉日和街時，違規左轉撞上對向賓士車，賓士車遭撞後，失控波及路邊9輛機車和1輛汽車；撞擊力道大，蕭女當場失去意識，所幸經救治後無礙。她警詢時稱「煞車失靈」，惟監視器畫面看到「完全沒減速就轉彎」，警方懷疑是搶快心態釀禍。
警方調查，今天早上8點24分，蕭女（53歲）開車載涼麵從土城要去板橋送貨，行經中華路左轉日和街時，沒有依號誌就左轉，攔腰撞上對向朱姓男子（28歲）駕駛的賓士轎車。
朱男的賓士車被撞後，改變行車路徑，失控偏移至日和街內，波及路邊停車格內的9輛機車，和一輛正在等紅燈的豐田轎車；蕭女的廂型車最終在中央路一段262巷口停下，她當場昏迷。
警消趕抵，先將蕭女送醫救治，她事後恢復意識，惟身體多處擦挫傷，而朱男則是僅有手腳等處擦傷，其餘受害汽機車沒有人受傷。
蕭女警詢時稱「煞車突然失靈」，只是警方調閱路口監視器，發現她違規轉彎，又在路口沒有停下就轉彎，懷疑是因為搶快心態釀禍。
被撞的賓士車頭全毀，受波及的9輛機車也被撞的慘不忍睹，警方事後在機車上張貼通知單，協助受害車主到案求償；詳細肇責尚待調查釐清。
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