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影／嚴防遶境衝突 台南警全程交管蒐證
雲林昨天發生宮廟陣頭大亂鬥，台南市昨天和今天也有廟會遶境活動，轄區市警四分局不敢大意，共派出約一百人次警力全程跟隨，員警冒著大太陽站在路口交管，刑警蒐證，全力防範，相當辛苦。
台南安平區一間宮廟舉行遶境活動，4月9日清晨在漁光島舉行儀式後，由漁光島出發，在安平轄內遶境，保佑國泰民安、風調雨順。連續2天遶境大典中，為維護交通順暢及活動安全，市警四分局共派遣警力約100人次，由分局長王子雄擔任總帶班，在各大路口實施交通管制及遊行遶境隊伍旁實施安全維護，確保遶境活動平安順利。
這次遶境大典時間相當緊湊，由4月9日6時起由漁光島出發，第一天先在安平五期地區展開遶境，遶境隊伍一路綿延長達5公里，北由安平運河南向繞經市議會與市政府。第1天的遶境活動結束後，遊行隊伍在設置於林默娘公園的內行館休息，當天林默娘公園另有明華園劇團的精采演出，亦設有香案供信眾入內參拜，現場熱鬧非凡。
由於遊行隊伍相當冗長，一直到晚上10點都還有遶境隊伍進入行館，當天在警方事前與廟方積極協調活動路線及活動安全維護勤務部署下，第一天的遶境活動圓滿成功。
除了維護廟會活動外，華平派出所於4月8日成功阻止2件詐欺案，守住7旬葉姓老婦33萬元老本以及馬姓民眾65萬的血汗錢，守護住市民財產近100萬。市警四分局長王子雄坐鎮指揮，並到派出所頒發破案茶勉勵同仁，肯定員警努力，即時獎勵。
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