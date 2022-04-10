快訊

本島唯一淨土破功…南投2確診者足跡曝光 與新竹個案有接觸

中職／第三次被打到「魚尾巴」...曾仁和退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嚴防遶境衝突 台南警全程交管蒐證

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

雲林昨天發生宮廟陣頭大亂鬥，台南市昨天和今天也有廟會遶境活動，轄區市警四分局不敢大意，共派出約一百人次警力全程跟隨，員警冒著大太陽站在路口交管，刑警蒐證，全力防範，相當辛苦。

台南安平區一間宮廟舉行遶境活動，4月9日清晨在漁光島舉行儀式後，由漁光島出發，在安平轄內遶境，保佑國泰民安、風調雨順。連續2天遶境大典中，為維護交通順暢及活動安全，市警四分局共派遣警力約100人次，由分局長王子雄擔任總帶班，在各大路口實施交通管制及遊行遶境隊伍旁實施安全維護，確保遶境活動平安順利。

這次遶境大典時間相當緊湊，由4月9日6時起由漁光島出發，第一天先在安平五期地區展開遶境，遶境隊伍一路綿延長達5公里，北由安平運河南向繞經市議會與市政府。第1天的遶境活動結束後，遊行隊伍在設置於林默娘公園的內行館休息，當天林默娘公園另有明華園劇團的精采演出，亦設有香案供信眾入內參拜，現場熱鬧非凡。

由於遊行隊伍相當冗長，一直到晚上10點都還有遶境隊伍進入行館，當天在警方事前與廟方積極協調活動路線及活動安全維護勤務部署下，第一天的遶境活動圓滿成功。

除了維護廟會活動外，華平派出所於4月8日成功阻止2件詐欺案，守住7旬葉姓老婦33萬元老本以及馬姓民眾65萬的血汗錢，守護住市民財產近100萬。市警四分局長王子雄坐鎮指揮，並到派出所頒發破案茶勉勵同仁，肯定員警努力，即時獎勵。

台南市安平區廟會活動，員警頂著大太陽交管。記者黃宣翰／翻攝
台南市安平區廟會活動，員警頂著大太陽交管。記者黃宣翰／翻攝

延伸閱讀

學甲香祭典加強防疫 真人藝閣戴面罩遶境

今年大甲媽遶境打架多？ 刑警：大甲盃格鬥賽成刻版印象

元保宮保生大帝今起遶境六庄頭 警派253人側衛因應突發

警署下令相關警局強勢執法 不容遶境暴行

相關新聞

志航基地士兵失蹤多日 今早陳屍關山大圳支線草叢

台東志航基地楊姓士兵本月4日收假未歸營，家屬和軍方報警協尋，今天上午9時許，在台東鹿野鄉瑞豐村關山大圳17支線處草叢，找...

氣女友出門打牌 吊死愛犬掛門口

新北市五股郭姓油漆工不滿女友出門打麻將，電聯多次吳女返家不成，傳簡訊嗆吳女「盡量去打麻將沒關係、我會讓你看到一個屍體在那...

影／土城女違規左轉撞賓士當場昏迷 10輛汽機車遭波及

新北市蕭姓女子今天開廂型車送貨，行經中華路左轉日和街時，違規左轉撞上對向賓士車，賓士車遭撞後，失控波及路邊9輛機車和1輛...

台南西港轎車、小貨車擦撞 轎車駕駛無生命跡象急救中

台南市西港區今天上午轎車與小貨車車禍，轎車駕駛受困車內，警消趕至將駕駛救出已無生命跡象，經緊急送醫一度恢復心跳，目前仍未...

影／嚴防遶境衝突 台南警全程交管蒐證

雲林昨天發生宮廟陣頭大亂鬥，台南市昨天和今天也有廟會遶境活動，轄區市警四分局不敢大意，共派出約一百人次警力全程跟隨，員警...

見前女友和新歡曬恩愛 男抓狂開車撞倒還持槍棍一路追

陳男去年開車載著黃姓友人夫妻，在新北巿淡水區大忠街上，涉嫌撞倒共乘機車的前女友和她的新歡，陳、黃男下車還拿甩棍、空氣槍威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。