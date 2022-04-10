見前女友和新歡曬恩愛 男抓狂開車撞倒還持槍棍一路追

陳男去年開車載著黃姓友人夫妻，在新北巿淡水區大忠街上，涉嫌撞倒共乘機車的前女友和她的新歡，陳、黃男下車還拿甩棍、空氣槍威嚇2人，一路追趕至涮涮鍋店內。士林地檢署偵結，依恐嚇、槍砲罪嫌分別起訴陳、黃男。

起訴指出，去年5月9日下午4時許，陳男不滿前女友另結新歡，向黃男借車，載著黃男、黃妻，看到2人騎著機車經過淡水區大忠街，涉嫌當街開車衝撞機車，致前女友及其友人倒地受傷，機車車殼磨損不堪使用。

陳、黃男涉嫌分別拿甩棍、空氣槍下車嚇阻2人。陳男一路追進涮涮鍋店，黃男則追到一半返回開車，停到公有停車場，藏槍進停車場消防箱內。警方獲報後，當天下午4點40分許、晚上8時許查獲2人，並起獲作案用空氣槍枝。

陳男坦承，原本開車要攔住騎機車的2人「不小心碰撞到機車」，後有持甩棍恐嚇。黃男也認罪持有空氣槍，供稱去年4月用4萬元向「王昭華」購入1把改造槍枝、4顆子彈，案發時陳男突然開車要攔住2人，他和妻子來不及阻止。