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見前女友和新歡曬恩愛 男抓狂開車撞倒還持槍棍一路追

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳男去年開車載著黃姓友人夫妻，在新北巿淡水區大忠街上，涉嫌撞倒共乘機車的前女友和她的新歡，陳、黃男下車還拿甩棍、空氣槍威嚇2人，一路追趕至涮涮鍋店內。士林地檢署偵結，依恐嚇、槍砲罪嫌分別起訴陳、黃男。

起訴指出，去年5月9日下午4時許，陳男不滿前女友另結新歡，向黃男借車，載著黃男、黃妻，看到2人騎著機車經過淡水區大忠街，涉嫌當街開車衝撞機車，致前女友及其友人倒地受傷，機車車殼磨損不堪使用。

陳、黃男涉嫌分別拿甩棍、空氣槍下車嚇阻2人。陳男一路追進涮涮鍋店，黃男則追到一半返回開車，停到公有停車場，藏槍進停車場消防箱內。警方獲報後，當天下午4點40分許、晚上8時許查獲2人，並起獲作案用空氣槍枝。

陳男坦承，原本開車要攔住騎機車的2人「不小心碰撞到機車」，後有持甩棍恐嚇。黃男也認罪持有空氣槍，供稱去年4月用4萬元向「王昭華」購入1把改造槍枝、4顆子彈，案發時陳男突然開車要攔住2人，他和妻子來不及阻止。

檢方依照槍枝鑑定報告，槍枝、子彈經鑑定具有殺傷力，加上現場監視器畫面、就醫診斷證明等，認定陳男一行為觸犯傷害、恐嚇、強制、毀損罪，為想像競合犯，從一重論罪起訴。黃男則是違反持有具殺傷力手槍罪、恐嚇罪嫌2罪起訴。黃男妻子則不起訴處分。

示意圖。圖／ingimage
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