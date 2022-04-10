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影／泰山醉漢沿途踹倒40輛機車 還助跑飛踢

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市泰山區今天清晨6時許有民眾向警方報案，指稱明志路上整排機車被人推倒，警方獲報到場清點發現至少倒下40輛，調閱監視器發現疑是32歲溫姓男子酒後所為，將通知到案依毀損罪嫌偵辦。警方並呼籲車主自行蒐證車損程度，向派出所報案。

林口警分局明志派出所所長楊宇煌指出，員警獲報到場發現，包括明志路一段、二段都有機車整排傾倒，初步估算至少40輛。經調閱沿線監視器，是1名男子在凌晨4時許，走路搖搖晃晃沿途用腳踹倒路旁停放機車，甚至還助跑飛踢。

後來男子被人騎機車載走，警方根據牌照連絡上車主，機車騎士說是他的溫姓友人酒後情緒失控所為，後續將通知溫男到案說明，並依毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。

警方呼籲受害車主自行蒐證車損程度，向派出所報案，以便日後維修求償，確保自身權益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰山區明志路至少40輛機車被醉漢踹倒。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路至少40輛機車被醉漢踹倒。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到溫姓男子在泰山區明志路踹倒路旁機車。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到溫姓男子在泰山區明志路踹倒路旁機車。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路整排機車被醉漢踹倒，員警獲報到場查看。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路整排機車被醉漢踹倒，員警獲報到場查看。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路至少40輛機車被醉漢踹倒。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路至少40輛機車被醉漢踹倒。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路至少40輛機車被醉漢踹倒。記者林昭彰／翻攝
泰山區明志路至少40輛機車被醉漢踹倒。記者林昭彰／翻攝

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