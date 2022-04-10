台南西港轎車、小貨車擦撞 轎車駕駛無生命跡象急救中

台南市西港區今天上午轎車與小貨車車禍，轎車駕駛受困車內，警消趕至將駕駛救出已無生命跡象，經緊急送醫一度恢復心跳，目前仍未脫離險境，肇事原因與責任歸屬待釐清。

台南市政府消防局119勤務中心是今上午10時24分據報，西港區新寮聚落一處路口，不明原因發生轎車與小貨車擦撞，轎車駕駛受困車內無意識，小貨車駕駛無大礙，消防局緊急調派西港、佳里消防分隊等7車前往搶救。