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台南西港轎車、小貨車擦撞 轎車駕駛無生命跡象急救中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市西港區今天上午轎車與小貨車車禍，轎車駕駛受困車內，警消趕至將駕駛救出已無生命跡象，經緊急送醫一度恢復心跳，目前仍未脫離險境，肇事原因與責任歸屬待釐清。

台南市政府消防局119勤務中心是今上午10時24分據報，西港區新寮聚落一處路口，不明原因發生轎車與小貨車擦撞，轎車駕駛受困車內無意識，小貨車駕駛無大礙，消防局緊急調派西港、佳里消防分隊等7車前往搶救。

消防隊員趕抵，發現轎車車體扭曲變形，救護人員爬進車內，利用長背板將傷者救出脫困，男子身上無明顯外傷已OHCA(到院前心肺功能停止），經緊急CPR急救送往佳里奇美醫院搶救中，仍無生命跡象，相當不樂觀。

台南西港發生轎車與小貨車車禍，轎車駕駛受困無生命跡象。圖／讀者提供
台南西港發生轎車與小貨車車禍，轎車駕駛受困無生命跡象。圖／讀者提供

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