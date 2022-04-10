聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南西港轎車、小貨車擦撞 轎車駕駛無生命跡象急救中
台南市西港區今天上午轎車與小貨車車禍，轎車駕駛受困車內，警消趕至將駕駛救出已無生命跡象，經緊急送醫一度恢復心跳，目前仍未脫離險境，肇事原因與責任歸屬待釐清。
台南市政府消防局119勤務中心是今上午10時24分據報，西港區新寮聚落一處路口，不明原因發生轎車與小貨車擦撞，轎車駕駛受困車內無意識，小貨車駕駛無大礙，消防局緊急調派西港、佳里消防分隊等7車前往搶救。
消防隊員趕抵，發現轎車車體扭曲變形，救護人員爬進車內，利用長背板將傷者救出脫困，男子身上無明顯外傷已OHCA(到院前心肺功能停止），經緊急CPR急救送往佳里奇美醫院搶救中，仍無生命跡象，相當不樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言