新北男撬機車偷哀鳳耳機 竟耳機定位露餡被抓
桃園市大溪區洪姓市民前天下午停放大溪橋下停車場的機車置物箱遭人撬開，車箱現金2000元及iPhone智慧耳機失竊，警方根據蘋果iPhone耳機定位鎖定犯嫌，昨晚循線在新北市樹林區逮捕46歲李姓男子，查獲iPhone耳機及花用剩下現金零錢，今天上午訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
大溪分局中新所長胡藤耀表示，洪姓市民發現機車後座置物箱被撬開，裡面小包包的2000元現金及蘋果iPhone耳機失竊，警方利用iPhone智慧耳機訊號定位，並依監視器畫面鎖定李姓男子涉嫌，再警方昨天深夜前往新北市逮捕李嫌，並在他身上查獲iPhone耳機及花剩下現金幾百元，人贓俱獲。
李姓男子供承，他前天從新北騎腳踏車沿自行車步道，前往大溪散心，身上缺錢花用，在大溪橋下發現該機車，撬開後座置物箱偷竊得逞，再一路騎腳踏車返回樹林花用。
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