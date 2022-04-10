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派出所犬「多多」發揮夜視能力 成功救援登山隊伍

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城警分局合歡派出所飼養1隻米克斯狗「多多」，經常與員警一起體能訓練、爬山，漸漸熟悉山中路線，也跟著參與搜救任務。4月7日晚間1支登山隊伍有人體力不支待援，員警帶著多多上山，依靠狗狗的夜視能力及嗅覺，順利找到登山隊，成為員警的好幫手。

合歡派出所副所長阮漢魁表示，這次參與搜救的犬隻多多，是隻忠心的米克斯，年齡大概2歲多，個性非常親人、乖巧。去年1月有情侶誤會是流浪犬而送到派出所，輾轉得知是附近工人飼養，因多多與另隻派出所犬「舒莉」很要好，工人同意送給員警飼養。

阮漢魁說，有自己爬羊頭山不慎迷路，好在當時黑狗舒莉順利引導下山，認為帶犬隻搜救有可能性。因此，平常多多每天跟隨員警一起跑步2.8公里體能訓練，有時也會與員警爬北峰、西峰、卯木山、羊頭山、畢祿山等熱門登山步道，除了能留下氣味，也熟悉登山客走過步徑，並在牠的脖子上繫上鈴鐺，期望有朝一日能派上用場。

7日晚上9點多，合歡派出所獲報有一行9人登山隊遇到溪水暴漲，隊中有名女生體力不支且有失溫狀況，請求警方協助。警方考量失溫有急迫性，消防局集結後上山已是2小時後，合歡北峰屬於中低難度步道，再加上員警熟悉這條步道，且登山隊內無人員扭傷、骨折等需專業固定擔架搬運，決定先行入山搜救。

考量深夜視線不佳，員警在出發前特地帶上多多一起行動，儘管這是多多第一次夜晚參與搜救任務，不過這晚牠發揮高於人類的夜視能力帶路，警方循著多多頸上的鈴鐺聲上山，最終在合歡北峰1公里處遇上精疲力盡的登山隊伍，立即提供食物恢復體力，護送下山。

阮漢魁說，所謂「養狗千日，用在一夜」，多多不僅帶領搜救員警走正確步徑，也充當員警的深夜之眼，保護人類的安全。

合歡派出所犬「多多」個性親人、乖巧，常跟隨員警一起體能訓練、爬山，擔任救援任務幫手。圖／新城警分局提供
合歡派出所犬「多多」個性親人、乖巧，常跟隨員警一起體能訓練、爬山，擔任救援任務幫手。圖／新城警分局提供
合歡派出所犬「多多」發揮夜視能力與嗅覺，成功找到待援登山隊伍。圖／新城警分局提供
合歡派出所犬「多多」發揮夜視能力與嗅覺，成功找到待援登山隊伍。圖／新城警分局提供

米克斯 女生 登山步道

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