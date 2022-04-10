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大甲媽搶轎衝突「紅色勢力」介入？陳家欽：是偵辦重點

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

統促黨總裁張安樂昨天帶人迎接大甲媽鑾轎爆發搶轎衝突，造成3名員警受傷，警方也當場逮捕6名現行犯，並報請檢察官指揮將傳喚在場的統促黨總裁「白狼」張安樂；警政署長陳家欽今天到彰化警分局慰問員警，被問到是否有「紅色勢力」介入時說，「這是我們偵辦的重點，希望真相蒐清楚，予以嚴懲」。

彰化縣警察局長吳坤旭說， 台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚8時30分行經彰化市三民路與三民路302巷口，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，警方統促黨以未事先申請與協調，且依防疫規定，接轎者必須要打滿三劑疫苗並且造冊，拒絕統促黨接觸，造成統促黨支持者投擲水瓶並與警方激烈推擠衝突。

吳坤旭說，在衝突中，計有包括副分局長鐘振邦等三名官警受傷，警方以辣椒水及電擊棒優勢警力，共逮捕6人，以妨害公務、妨害秩序罪嫌移送法辦，由於張安樂在衝突過程中，全程在場，警方已報請檢察官指揮，將傳喚張安樂到案說明，同時將擴大採證，將衝突時涉及暴力的嫌疑人究辦。

陳家欽今天上午到彰化分局慰問受傷員警，並發給分局慰勉金10萬元，他接受媒體聯訪時說，每年大甲媽舉辦遶境活動，都會動員大批警力維持秩序，警察同仁都很辛苦，遶境活動是神聖的宗教活動，信眾應遵守相關規定，如果現場發生暴力事件，他也要求員警一定要逮捕現行犯。

陳家欽指出，昨晚有黑道幫派分子假藉參與宗教活動的名義擾亂社會秩序，刑事警察局、彰化縣警察局等單位已成立專案小組偵辦，參與分子一個都不會放過。

至於媒體問到，是否背後有紅色勢力，利用媽祖遶境製造紛亂？陳家欽說，「這是我們偵辦的重點，希望真相蒐清楚，予以嚴懲」。同時在媽祖回程時，必要時，警政署會調派包括保四及保五及其他縣市警力協助，維護安全。

大甲媽祖昨晚遶境彰化市時，由於統促黨搶轎爆發突，造成3名員警受傷，警方也當場逮捕6名現行犯，警政署長陳家欽（左）今天到彰化分局慰問員警，由彰化分局長王國峯代表接受。圖／縣警局提供
大甲媽祖昨晚遶境彰化市時，由於統促黨搶轎爆發突，造成3名員警受傷，警方也當場逮捕6名現行犯，警政署長陳家欽（左）今天到彰化分局慰問員警，由彰化分局長王國峯代表接受。圖／縣警局提供
彰化縣警察局長吳坤旭（左）頒發慰問金給受傷的彰化警分局副分局長鐘振邦。記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局長吳坤旭（左）頒發慰問金給受傷的彰化警分局副分局長鐘振邦。記者劉明岩／攝影
台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚行經彰化市三民路與三民路302巷口，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，進而與警方爆發激烈衝突。記者劉明岩／攝影
台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚行經彰化市三民路與三民路302巷口，中華統一促進黨總裁張安樂率領統促黨員想要接轎被警方擋下，進而與警方爆發激烈衝突。記者劉明岩／攝影
警政署長陳家欽（中）今天上午到彰化分局慰問員警前，接受媒體採訪時，被媒體問到是否背後有紅色勢力，利用媽祖遶境製造紛亂？陳家欽說，「這是我們偵辦的重點，希望真相蒐清楚，予以嚴懲」。記者劉明岩／攝影
警政署長陳家欽（中）今天上午到彰化分局慰問員警前，接受媒體採訪時，被媒體問到是否背後有紅色勢力，利用媽祖遶境製造紛亂？陳家欽說，「這是我們偵辦的重點，希望真相蒐清楚，予以嚴懲」。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖昨晚遶境彰化市時，由於統促黨搶轎爆發突，造成3名員警受傷，警方也當場逮捕6名現行犯，警政署長陳家欽（中）今天到彰化分局慰問員警。圖／縣警局提供
大甲媽祖昨晚遶境彰化市時，由於統促黨搶轎爆發突，造成3名員警受傷，警方也當場逮捕6名現行犯，警政署長陳家欽（中）今天到彰化分局慰問員警。圖／縣警局提供

統促黨 張安樂

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