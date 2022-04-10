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台3線區間測速龍潭超速最嚴重 1重機失血1.2萬最高

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局在台3線大溪區30.5至31.8公里、龍潭區50.5至51.7公里2處雙向道路實施區間測速照相之後，警方今天上午表示，台3線2處區間測速取締超速至今1.5個月，以龍潭段汽機車超速最嚴重件，其中一輛重型機車超速82公里、被開罰1萬2000元最高，荷包失血得不償失。

桃園市台3線過去交通事故頻傳，市警局今年在客委會「浪漫台3線」經費補助下，自今年2月16日起分別在台3線大溪區30.5至31.8公里、龍潭區50.5至51.7公里雙向路段增設2處區間測速照相執法路段，大溪段速限50公里、龍潭段速限60公里，汽機車超速者 依道路交通管理處罰條例規定，可處1200元至2萬4000元不等罰鍰。

警方表示，統計台3線2處區間測速執行超速取締至今，大溪段開單取締613件，龍潭段開單取締3758件，又以台3線龍潭段汽機車超速最嚴重，造成汽機車主荷包大失血，也在警方科技執法及宣導取締1.5個月以來，大溪段交通事故從啟用前2件、降從0件，龍潭段交通事故從啟用前4件丶降為1件，有效遏阻汽機車超速件數。

不過仍有汽機車主不明或不理會區間測速取締開單，行車呼囂而過，尤其龍潭段區間測速最被汽機車主忽略超速件數高，其中一輛重型機車車主2月25日16時58分，行經台3線南下龍潭段50.5公里至51.7公里路口，以時速142公里行駛，超速82公里，依道路交通管理處罰條例規定超速最高80至100公里危險駕駛，開罰1萬2000元及吊扣牌照3個，為至今開罰最高案件，警方呼籲汽機車主遵守交通規則行車，勿超速飆車，維護生命安全，避免荷包失血。

台3線大溪段區間測速照相執法開罰至今，有效降低事故件數。記者曾增勳／攝影
台3線大溪段區間測速照相執法開罰至今，有效降低事故件數。記者曾增勳／攝影
台3線龍潭段區間測速照相執法至今，一輛重機超速開罰1萬2000元最高。記者曾增勳／翻攝
台3線龍潭段區間測速照相執法至今，一輛重機超速開罰1萬2000元最高。記者曾增勳／翻攝
台3線龍潭段區間測速照相違規超速最嚴重，最高個案開罰1萬2000元。記者曾增勳／攝影
台3線龍潭段區間測速照相違規超速最嚴重，最高個案開罰1萬2000元。記者曾增勳／攝影

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