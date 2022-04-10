台3線區間測速龍潭超速最嚴重 1重機失血1.2萬最高

桃園市警局在台3線大溪區30.5至31.8公里、龍潭區50.5至51.7公里2處雙向道路實施區間測速照相之後，警方今天上午表示，台3線2處區間測速取締超速至今1.5個月，以龍潭段汽機車超速最嚴重件，其中一輛重型機車超速82公里、被開罰1萬2000元最高，荷包失血得不償失。

桃園市台3線過去交通事故頻傳，市警局今年在客委會「浪漫台3線」經費補助下，自今年2月16日起分別在台3線大溪區30.5至31.8公里、龍潭區50.5至51.7公里雙向路段增設2處區間測速照相執法路段，大溪段速限50公里、龍潭段速限60公里，汽機車超速者 依道路交通管理處罰條例規定，可處1200元至2萬4000元不等罰鍰。

警方表示，統計台3線2處區間測速執行超速取締至今，大溪段開單取締613件，龍潭段開單取締3758件，又以台3線龍潭段汽機車超速最嚴重，造成汽機車主荷包大失血，也在警方科技執法及宣導取締1.5個月以來，大溪段交通事故從啟用前2件、降從0件，龍潭段交通事故從啟用前4件丶降為1件，有效遏阻汽機車超速件數。