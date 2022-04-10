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高雄科大女大生柴山秘境看海景 3人受困礁岩驚險獲救
高雄柴山秘境吸引不少遊客一窺美景，高雄科大4名女大生昨傍晚相偕致中中山大學海科院附近的秘境看海景，其中3人坐在礁岩拍照看夕陽太忘我，未注意海水已漲潮，受困礁岩，所幸在岸邊的女同學發現報案，海巡和警消人員沿岸邊搜尋，順利將3名女大生救回岸上，結束一場虛驚。
海巡署第七巡防區指揮部指出，昨日晚間6時許，接獲就讀高雄科大的李姓女大生的報案，李女焦急指出，同行的3名女同學於中山大學海科院附近，前往柴山秘境的途中，因海水漲潮淹沒去路，有1人受困礁岩，2人失聯急需救援，海巡接獲通報後立即啟動緊急應變機制，和鼓山分局警方及消防人員前往救援。
由於當時天色已昏暗，搜救人員循著沿岸搜尋，半小時後，先發現1名許姓女大生受困在礁岩上，隨後在3公尺外，發現另外2名林姓女大生也在礁岩上，由於礁岩附近已被海水淹沒，搜救人員涉水踏浪接近女大生後，先替女大生套上簡易救生圈，隨後牽扶女大生逐步踏著海水走上岸。
3名女大生順利被救上岸，虛驚一場，臉色蒼白地輕聲對救難人員致謝；第七巡防區指揮部表示，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，由於多處秘境在網路上已有知名度，吸引不少遊客探訪。
第七巡防區指揮部指出，柴山有不少秘境仍未經開發，相關安全設施尚未完善，沿岸多處也有崩塌、落石危機，民眾稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境，呼籲遊客要注意潛在危險，民眾若在海邊或岸際發現急難狀況時，可撥打「118」報案專線請求協助。
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