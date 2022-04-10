聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中和平東崎路深夜樹倒路中 員警合力鋸樹移除
台中市和平區達觀里東崎路1段17.5公里處，昨天深夜一倒塌樹木橫躺路中，阻斷雙向通行，約有10輛車遭擋無法通過，台中市和平警分局竹林派出所長吳菘添、警員李榮華及桃山派出所警員吳明諺獲報趕到現場，合力將樹木鋸斷移至路旁，恢復雙向通行。
員警趕到現場發現，樹木橫躺路中阻礙通行，約有10輛車在現場等候，考量半夜聯繫工程人員費時，影響用路人通行及用路安全，員警立即擺放交通錐並實施雙向管制，約花費1個小時，合力將樹木鋸斷，移至路旁，恢復道路通行，並通報里長於天亮時通知工程人員將樹木清除，路過駕駛感謝員警幫忙清道。
和平警分局提醒，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前狀況，如發現路面有枯木、落石或其他障礙物品，請立即通知主管機關或打110通報員警前往協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言