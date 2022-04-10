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台中和平東崎路深夜樹倒路中 員警合力鋸樹移除

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區達觀里東崎路1段17.5公里處，昨天深夜一倒塌樹木橫躺路中，阻斷雙向通行，約有10輛車遭擋無法通過，台中市和平警分局竹林派出所長吳菘添、警員李榮華及桃山派出所警員吳明諺獲報趕到現場，合力將樹木鋸斷移至路旁，恢復雙向通行。

員警趕到現場發現，樹木橫躺路中阻礙通行，約有10輛車在現場等候，考量半夜聯繫工程人員費時，影響用路人通行及用路安全，員警立即擺放交通錐並實施雙向管制，約花費1個小時，合力將樹木鋸斷，移至路旁，恢復道路通行，並通報里長於天亮時通知工程人員將樹木清除，路過駕駛感謝員警幫忙清道。

和平警分局提醒，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前狀況，如發現路面有枯木、落石或其他障礙物品，請立即通知主管機關或打110通報員警前往協助處理。

中市和平區達觀里東崎路1段17.5公里處，昨天深夜發生樹木倒塌倒路中，員警鋸樹移除。圖／警方提供
中市和平區達觀里東崎路1段17.5公里處，昨天深夜發生樹木倒塌倒路中，員警鋸樹移除。圖／警方提供
中市和平區達觀里東崎路1段17.5公里處，昨天深夜發生樹木倒塌倒路中，員警鋸樹移除。圖／警方提供
中市和平區達觀里東崎路1段17.5公里處，昨天深夜發生樹木倒塌倒路中，員警鋸樹移除。圖／警方提供

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