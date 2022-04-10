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高雄七旬婦稱要買台積電股票 郵局報警幫她保50萬老本

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓78歲馬姓婦人日前到楠梓某家郵局要提領50萬現金，聲稱要購買台積電股票，此舉令郵局人員起疑，便請警方前來關心，但馬婦當下說詞反覆，無法交代提款動機，進一步了解，才得知是在家中接到詐騙來電，經員警輪番勸說，才讓他打消念頭，把錢存回帳戶。

馬姓婦人4月8日上午10時許，獨自前往楠梓一間郵局提領50萬元，聲稱要購買台積電股票。郵局人員察覺有異，通報楠梓警分局右昌派出所派員到場關心。

員警到場時，反覆詢問馬姓婦人，「是否有接到什麼奇怪的來電？」起初她矢口否認有接到電話，又稱自己沒有手機，並不斷說著，領錢是為了購買台積電股票。

由於股票購買方式，並非現金直購，且依據股價50萬根本無法購買，於是馬姓婦人又改口說，是要將現金領回去當私房錢或生活費；因行徑怪異，更讓員警認為她遇上詐騙集團。

經員警不斷勸說，更找來同住家人到場關心，才讓馬姓婦人恍然大悟，坦承曾在家中接到疑似詐騙電話，她也因此打消念頭，把錢存回帳戶。

高雄楠梓78歲馬姓婦人，日前到楠梓某家郵局要提領50萬現金，聲稱要購買台積電股票。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓78歲馬姓婦人，日前到楠梓某家郵局要提領50萬現金，聲稱要購買台積電股票。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓78歲馬姓婦人，日前到楠梓某家郵局要提領50萬現金，聲稱要購買台積電股票。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓78歲馬姓婦人，日前到楠梓某家郵局要提領50萬現金，聲稱要購買台積電股票。記者陳弘逸／翻攝

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