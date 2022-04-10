天九牌賭場藏大樓 高雄特勤破門喊「通通趴下」逮25人

高雄市一處天九牌賭場隱身在前金區一棟大樓10樓，轄區警方接獲線報查訪屬實，申請搜索票直搗賭窟，特勤人員荷槍實彈破門，衝入屋內大喊「通通趴下」，賭客見優勢警力當場傻眼。警方現場逮捕包括陳姓主持人等員工3人以及22名賭客，訊後依賭博罪及違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

高雄市疫情因八大傳播鏈嚴峻， 仍有賭客賭性堅強，聚集大樓內賭博，轄區新興分局警方獲報，有天九牌賭場隱身在大同二路一棟大樓10樓，警方不敢大意，派員查訪，發現確實有男女賭客進出，於是申請搜索票查緝。

警方於2日凌晨3時35分許，趁賭客賭得正high時，由荷槍實彈的特勤攻堅破門衝入屋內，特勤人員大喊「通通趴下，不許動」，賭客見警方突然衝進來當場嚇傻眼。

警方在現場逮捕主持人陳姓男子（46歲）、工作人員蔡姓男子（21歲）、林男（33歲）等3人，另有年齡在19歲至66歲之間的20男及2女的賭客，並查扣賭資5萬7千7百元、天九牌、點鈔機等物。