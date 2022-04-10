屏東小吃部1傳9警防疫查核 男客只打2劑開罰業者

疫情多點爆發，屏東縣昨新增14例，九如鄉天上人間小吃部出現1傳9的群聚感染。警方今凌晨強化八大休閒娛樂場所防疫查核，依規定進入特定娛樂場所顧客要提供接種3劑疫苗證明，警今查核時發現一名男顧客未打第三劑疫苗仍到小吃部，對業者舉發並移請主管機關，可處3千元到1萬5千元。

屏東縣里港警分局指出，九如鄉天上人間小吃部出現1傳9的群聚感染，鄉親人心惶惶，警方今凌晨，針對轄區內八大休閒娛樂場所，加強查察各家業者有無主動配合防疫規定，嚴防有漏網造成疫情破口。

警方今凌晨到九如鄉天上人間小吃部未營業，轄區內特定娛樂場所雖大都未營業，但仍發現九如鄉另家有營業的場所，未落實防疫規定，進入場所一名年約30多歲男顧客，僅施打兩劑疫苗，警方依傳染病防治法第37條第1項第2款規定舉發該場所負責人葉女，並移請主管機關開罰。

根據疫情指揮中心規定「特定娛樂場所防制作為」，進入特定娛樂場所的顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，落實實聯制，若有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。

所有工作人員／從業人員（含流動工作人士）均應接種疫苗2劑且滿14天，第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務；上述工作人員／從業人員（含流動工作人士）每周快篩一次，陰性者始得提供服務。