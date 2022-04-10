大麻長什麼樣？派出所長到部落教會宣導 阻犯罪進山區
台中市和平警分局谷關派出所所長王繼生昨天下午趁著和平松鶴部落居民做禮拜聚會，與員警到教會與居民座談，強化警民合作，向長者宣導防詐騙及酒駕新罰則，也介紹最新詐騙法，提供大麻照片供居民辨識，預防犯罪進入山區部落。
警方常利用社區活動中心舉辦社區治安會議與居民座談，谷關派出所首次利用教會每周六做禮拜祈禱聽道的機會，事先取得教會同意，與教友們意見交流，利用簡報搭配宣導短片，分析轄區治安、交通狀況，解說最新詐騙手法，及介紹新型態毒品、大麻活株等辨識照片。
不法分子可能認為和平偏遠山區人煙稀少，栽種大麻不易遭查緝，一般民眾大都不知道大麻活株的樣貌，這次會議中也讓居民深刻認識大麻，請居民上山務農或打獵時如有發現類似植物或其他不法情事，踴躍向警察檢舉。
和平警分局表示，台中市110年刑案發生數2 萬3062件，為近5年來最低，刑案破獲率99.28%為近5年來最高；另110年竊盜案及暴力犯罪破獲率均為六都第2名，將持續要求員警以「廉能」、「開放」、「效率」、「品質」為四大目標，竭盡心力與時俱進，發揮團隊力量，隨時傾聽民眾聲音，建立優質的居住環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言