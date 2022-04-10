大麻長什麼樣？派出所長到部落教會宣導 阻犯罪進山區

台中市和平警分局谷關派出所所長王繼生昨天下午趁著和平松鶴部落居民做禮拜聚會，與員警到教會與居民座談，強化警民合作，向長者宣導防詐騙及酒駕新罰則，也介紹最新詐騙法，提供大麻照片供居民辨識，預防犯罪進入山區部落。

警方常利用社區活動中心舉辦社區治安會議與居民座談，谷關派出所首次利用教會每周六做禮拜祈禱聽道的機會，事先取得教會同意，與教友們意見交流，利用簡報搭配宣導短片，分析轄區治安、交通狀況，解說最新詐騙手法，及介紹新型態毒品、大麻活株等辨識照片。

不法分子可能認為和平偏遠山區人煙稀少，栽種大麻不易遭查緝，一般民眾大都不知道大麻活株的樣貌，這次會議中也讓居民深刻認識大麻，請居民上山務農或打獵時如有發現類似植物或其他不法情事，踴躍向警察檢舉。