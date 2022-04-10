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後龍外埔漁港外海漁船翻覆1獲救2失蹤 海空動員搜救
一支釣漁船得榮號昨天下午3點多在苗栗縣後龍鎮外埔漁港翻覆，船上3名人，1人獲救、2人失蹤，海巡單位海空動員搜救中，當在漁民沿判海流朝北，也籲請友船注意2人的蹤影。
海難事故發生後，失蹤的黎姓漁民胞兄從外埔漁港駕船，往北搜尋到桃園，未見失蹤者的蹤影，他說，胞弟連同2名漁民昨天早上從外埔漁港出海，下午3、4點左右翻覆，地點約在外埔漁港外海約4海浬。
海巡單位接獲報案趕往現場救起1人，另有黎姓、趙姓漁民失蹤，今天一早並動員直升機擴大搜尋，目前海空持續搜救中。
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