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武德宮200人混戰！他偷開警車「鎮壓」 到案吐原因
針對雲林縣北港鎮武德宮廣埸發生信徒打架案件，何姓男子突然偷開巡邏車，衝入武德宮廣場「鎮壓」，雖化解衝突，但何旋即離開現場。警方晚間找到何男，他供稱衝突場面太亂，他才開巡邏車要平息紛爭。至於巡邏車未熄火被「移車」，內部將調查是否有疏失責任。
北港分局說明，今起衝突鬥毆事件起因於一方燃放鞭炮，不慎引燃至另一方轎裙，進而爆發肢體衝突，警方獲報立即派遣快打部隊到場制止事件擴大，並調閱監視器清查，報請雲林地檢署指揮偵辦，逐一將涉案人員帶回調查。
不過，今天這場兩百人的衝突場面，影片在網路上擴大，眼尖的網友旋即看到，雙方大混戰中，一輛巡邏車突然衝入，但下車的卻不是警員，是一位豪邁大步的男子，他旋即消失在人群中。
警方調查，偷開巡邏車的男子姓何，人住嘉義，晚間通知他到案說明，他自稱是香客，看到警察人員進入武德宮廣場壓制暴亂，場面很亂，基於善意才將停放在廣場外的警車開進廣場，主要是為了藉以隔開雙方，以平息紛爭。
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