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7旬老翁三仙台燈塔前昏迷 消防隊跨海登山救援

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

馮姓老翁今天中午與家人到台東縣三仙台遊玩，登陡梯上燈塔時前石梯昏迷、一度失去意識，消防隊獲報考量該處路途遙遠、須輪揹下山，全隊出勤，經30分鐘登岩、趕路終於到達現場，所幸老翁已甦醒，評估後自行下山走過礁石，消防員再以擔架運到救護車上送醫。

據了解，馮姓老翁已經74歲，今天隨同家人到三仙台旅遊，一行人走完跨海步橋後，又走步道、礁岩、登陡梯上燈塔參觀，疑似天氣太熱、體力不堪負荷，在石梯上昏迷，家屬向消防隊報案時，一度表示老翁失去呼吸心跳、情況緊急。

成功消防分隊分隊長曾祥瑞表示，依照經驗判斷，老翁昏迷處車輛無法進入，路途不僅遙遠而且山路崎嶇，如果必須背負老翁下山，需要更多人力，立即決定全隊出勤，連在隊輪休同仁、3名義消都義務幫忙，10人帶擔架、急救包趕赴現場。

消防救護人員中午12時30分將救護車停在停車場後，提乙式擔架、急救包先走過跨海橋，再走步道繞過2座山，過潮間帶礁岩區，再一步一步登上通往燈塔陡峭石梯，近30分鐘後氣喘吁吁，終於到達現場，所幸老翁已恢復意識，初步檢視、量測身體狀況後，研判可能是天氣熱中暑。

消防員考量返回路段崎嶇、石梯陡、背負危險性高，經家屬同意後先讓老翁休息，再扶他下山、走過潮間帶礁岩區，最後再用乙式擔架拖負老翁，約下午2時許上救護車送醫。

消防局呼籲，民眾進入任何旅遊景點，一定要先考量自己體力，若路徑太遠應分段、多休息，天氣熱更要多補充水份，以保身體健康、旅遊平安。

馮姓老翁登石梯欲上三仙台燈塔，疑似中暑昏迷受困在石梯處。記者卜敏正／攝影
馮姓老翁登石梯欲上三仙台燈塔，疑似中暑昏迷受困在石梯處。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊員為救馮姓老翁，提急救包、擔架和時間賽跑，走過潮間帶礁岩區。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊員為救馮姓老翁，提急救包、擔架和時間賽跑，走過潮間帶礁岩區。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊救護員趕了30分鐘，終於看到馮姓老翁，為他量測身體狀況。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊救護員趕了30分鐘，終於看到馮姓老翁，為他量測身體狀況。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊救護員趕了30分鐘，終於看到馮姓老翁，為他量測身體狀況。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊救護員趕了30分鐘，終於看到馮姓老翁，為他量測身體狀況。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊員為救馮姓老翁，提急救包、擔架，先走過 三仙台跨海橋。記者卜敏正／攝影
成功消防分隊員為救馮姓老翁，提急救包、擔架，先走過 三仙台跨海橋。記者卜敏正／攝影

救護車 燈塔

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