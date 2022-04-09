疑排水系統故障 工作船基隆嶼翻覆釀2死、2人驚險逃生

工作平台船「東洋6號」吳姓船長今天拖帶1艘挖泥船，載運材料要到基隆嶼為復建工程所需，在附近海域疑排水系統故障進水，另艘戒護的遊艇船上林姓船員上平台船協助，不料「東」船瞬間沉沒，吳、林2人落海，海巡人員跳海救人，送醫都不治。海巡已報請檢方相驗，調查事故發生原因。

海巡調查，今天下午2點許，吳姓船長（70歲）開「東洋6號」工作平台船，在基隆嶼港口處拖帶1艘上面有2名船員的挖泥船，當時並另有一艘遊艇開在平台船旁邊戒護行駛，預計把平台上的材料運送至基隆嶼島進行施作步道修繕工程之用。

「東」船的排水系統疑似故障，船身不斷進水，戒護的遊艇上林姓船員（65歲）上到「東」船要協助修復，不料船身進水速度非常快，約2時5分，「東」船翻沉沒，船上吳、林2人落海待救援，在海中載浮載沉，情況危急。

當時挖泥船上還有2人，擔心被綁在一起的「東」船拖累一起沉下去，2人情急趕緊跳船到戒護遊艇上去，才悻免於難，逃過一劫。

海巡署第二巡防區指揮部獲報後，立即派遣基隆海巡隊PP-10069、PP-10063巡防艇及基隆嶼安檢所人員搭乘一般漁船前往救援，並成功將2名落海人員救起，由基隆市中正消防分隊分別送往基隆市三軍總醫院正榮院區及衛福部基隆醫院急救，急救後都宣告不治。