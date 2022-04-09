獅子山籍貨輪6船員失蹤 今午再現1浮屍已3人亡

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

獅子山共和國籍貨輪「京都1號」牽引「京都2號」由韓國釜山航往印尼，7日途經澎湖查某嶼東方海域，發出遇險訊號，國搜中心接報，通知海巡署澎湖海巡隊及空勤總隊，搜尋船隻及船上6名韓國籍船員，昨尋獲2具大體，今天中午在馬公鎖港海域發現一具遺體，但因死者身上無證件，晚間由南韓搜救中心協助，確認是第3名失蹤的韓籍船員，還有3人持續搜救中。

據了解，京都1號（Kyoto 1）牽引京都2號（Kyoto 2），要從釜山航往印尼巴淡島，7日上午9點多，國搜中心接獲船隻發出406MHZ遇險信號，發現訊號發自澎湖查某嶼東方1海里海域，得悉京都1號所發出的遇險訊號，有6名韓籍船員失蹤，通知海巡署、空勤總隊搜救。

澎湖海巡隊派遣屏東艦及10087艇趕赴查某嶼東方海域搜救，找到京都2號，但船上卻是空船，京都1號不見蹤影，昨天已通報航港局派拖船將京都2號拖往高雄，再同時由巡邏艦及空勤總隊直升機持續搜尋，搜救隊昨天陸續發現2具浮屍，經確認2人是失蹤的韓國船員。

國搜中心指出，南韓搜救艇今天上午11點50分抵達事故海域加入搜救，搜救團隊11時許於馬公鎖港海域發現一具身著休閒服的中年男性遺體，因其身上沒有證件身分不明，晚間8點22分經南韓搜救中心協助，確認是同船韓籍船員，目前還有3名失蹤，搜救團隊持續搜救中。

澎湖海巡隊統計截至晚間6點共派出3艦、11艇共194人次投入搜救。有海巡人員指出，事故海域正好位於南北潮流交界處，海象不佳，海巡人員期望在兼顧安全情況下，盡快搜查到失蹤者。

獅子山共和國籍貨輪「京都1號」牽引「京都2號」由韓國釜山航往印尼，7日途經澎湖查某嶼東方海域卻遇難，搜救團隊今天中午再發現一具中年男性浮屍，確定是失蹤6人之一。記者陳玫伶／翻攝
獅子山共和國籍貨輪「京都1號」牽引「京都2號」由韓國釜山航往印尼，7日途經澎湖查某嶼東方海域卻遇難，搜救團隊今天中午再發現一具中年男性浮屍，確定是失蹤6人之一。記者陳玫伶／翻攝
獅子山共和國籍貨輪「京都1號」牽引「京都2號」由韓國釜山航往印尼，7日途經澎湖查某嶼東方海域卻遇難，搜救團隊今天中午再發現一具中年男性浮屍，確定是失蹤6人之一。記者陳玫伶／翻攝
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獅子山共和國籍貨輪「京都1號」牽引「京都2號」由韓國釜山航往印尼，7日途經澎湖查某嶼東方海域卻遇難，搜救團隊今天中午再發現一具中年男性浮屍，確定是失蹤6人之一。記者陳玫伶／翻攝

海巡署 京都 失蹤

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