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男子偷開警車鎮壓武德宮群架民眾 警方查出身分了

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮武德宮財神廟今天爆發兩進香宮廟百人衝突群架事件，一名男子在衝突過程中，擅自開警車衝進場「鎮壓」群眾，衝突雖喝止了，他卻可能面臨「偷警車」的官司，警方晚間查出這名男子是住嘉義的何姓男子，也是隨宮廟進香的成員，將傳喚他出面說明，以釐清責任。

擅自開警車是否違法，在這起衝突事件落幕後，反而成為矚目焦點，因一般民眾即便警車沒上鎖，也少有人敢任意開警車，從民眾拍攝這起宮廟群眾暴力衝突的影片，可看出這輛進場的警車警示閃燈都啟動，開進群眾時，下車的人並沒表明身分，起先大家都以為是便衣警察

這名男子下車曾對著群眾吆喝，要大家「要卡差不多咧！」，很快被另一名男子拉走，大家才知道此人並非是警察，但當時整個衝突也緩和下來，很快群眾就散開，被解讀這輛警車的進場，起了震懾作用，才化解衝突持續延續。

這名「偽警」正義哥，事後不見蹤影，卻留下警車被偷開的問題，也讓民眾亂開警車是否觸法，引起議論，警方今晚清查出這名男子是住嘉義何姓男子，將傳他出面說明當時開警車的動機。

有人認為何男未經同意擅開警車，是否涉及偷竊或侵占、妨害公務，使何男可能面臨相關刑責。但雲林地檢署初步了解案情後表示，從影片事證來看，警車只被駛離幾公尺，應無偷竊的犯意，最多只可能觸及違反社會秩序維護法。

但據了解，社維法是否能構成，則也要看當時情況是否出自助警的善意而定。對於警車被開走，北港分局則說明，當時第一波快打部隊3名警力到達現場時，正處於衝突高峰，警員一時趕往處置，忘了拔警車鑰匙，才導致何男能把警車開進現場。警方除將請何男出面說明，也將進一步釐清警車被開的相關責任。

武德宮發生群眾暴力衝突，一警車開進現場，下車的藍衣短褲男子，後來被發現並不是警察身分。記者蔡維斌／翻攝
武德宮發生群眾暴力衝突，一警車開進現場，下車的藍衣短褲男子，後來被發現並不是警察身分。記者蔡維斌／翻攝
警車被民眾開進衝突的現場，群眾才逐漸散開。記者蔡維斌／翻攝
警車被民眾開進衝突的現場，群眾才逐漸散開。記者蔡維斌／翻攝

偷竊 警察 北港

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