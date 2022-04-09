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KTV歡唱離場2票人互嗆 搭車離去狹路相逢又當街互毆

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

翁姓男子等6名男女昨深夜相約KTV歡唱，結束離場時與另組唱歌客戶看不順眼，起口角但未打架，未料各自搭車離去後，又在一處路口相遇，翁等5男圍毆對方林姓男子，林也還手反擊，雙方衝突引來警方介入，快打警力到場後狂噴辣椒水制服滋事人員，帶返偵詢後將6人送辦。

警方調查，年約20歲的翁姓、花姓、楊姓男子及李姓女子，為招待從嘉義北上的2名黃姓男子，昨晚相約台北市北投區一家KTV歡唱，今晨0時許離場時與64歲林姓男子及其友人張姓男子互看不順眼，雙方互嗆但未出手打架。

未料，雙方各自搭乘計程車、UBER離開時，又在KTV約200公尺外的路口，因等紅燈再度相遇，雙方再次爆發口角，當街互毆，翁等5名男子不顧李姓女子勸阻，出手圍毆林男、張男，林也出手反擊，不慎打傷李姓女子。

因雙方爭執吵鬧引起民眾報警處理，轄區警方獲報後啟動快打機制，數名員警立刻到場壓制，雙方爭執才消停。警方表示，動手傷人的翁姓、林姓等6人第一時間依聚眾鬥毆、傷害罪現行犯全數逮捕，詢後依法移送士林地檢署偵辦。

永明派出所所長黃文呈。記者李隆揆／翻攝
永明派出所所長黃文呈。記者李隆揆／翻攝
因雙方爭執吵鬧引起民眾報警處理，轄區警方獲報後啟動快打機制，數名員警立刻到場壓制。記者李隆揆／翻攝
因雙方爭執吵鬧引起民眾報警處理，轄區警方獲報後啟動快打機制，數名員警立刻到場壓制。記者李隆揆／翻攝
動手傷人的翁姓、林姓等6人第一時間依聚眾鬥毆、傷害罪現行犯全數逮捕，詢後依法移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
動手傷人的翁姓、林姓等6人第一時間依聚眾鬥毆、傷害罪現行犯全數逮捕，詢後依法移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

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