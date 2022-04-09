聽新聞
test
0:00 / 0:00
KTV歡唱離場2票人互嗆 搭車離去狹路相逢又當街互毆
翁姓男子等6名男女昨深夜相約KTV歡唱，結束離場時與另組唱歌客戶看不順眼，起口角但未打架，未料各自搭車離去後，又在一處路口相遇，翁等5男圍毆對方林姓男子，林也還手反擊，雙方衝突引來警方介入，快打警力到場後狂噴辣椒水制服滋事人員，帶返偵詢後將6人送辦。
警方調查，年約20歲的翁姓、花姓、楊姓男子及李姓女子，為招待從嘉義北上的2名黃姓男子，昨晚相約台北市北投區一家KTV歡唱，今晨0時許離場時與64歲林姓男子及其友人張姓男子互看不順眼，雙方互嗆但未出手打架。
未料，雙方各自搭乘計程車、UBER離開時，又在KTV約200公尺外的路口，因等紅燈再度相遇，雙方再次爆發口角，當街互毆，翁等5名男子不顧李姓女子勸阻，出手圍毆林男、張男，林也出手反擊，不慎打傷李姓女子。
因雙方爭執吵鬧引起民眾報警處理，轄區警方獲報後啟動快打機制，數名員警立刻到場壓制，雙方爭執才消停。警方表示，動手傷人的翁姓、林姓等6人第一時間依聚眾鬥毆、傷害罪現行犯全數逮捕，詢後依法移送士林地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言