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基隆嶼復建工程出意外 運送材料工作船翻覆2船員落海亡
基隆嶼因先前受到颱風侵襲損壞，市政府進行復建工程，今天下午承包商雇請的工作平台船運送材料至基隆嶼，在基隆嶼南方0.2浬時疑觸礁翻覆，船上2名船員落海，被救起後送到醫急救，都宣告不治。
海巡調查，這起翻船意外是發生在今天下午2點多，東洋六號工作船疑觸礁失去動力後，因浪大翻覆，當時船上2名工作的船員都落海，相繼被海巡人員及附近船隻救起船上吳姓、林姓船員，分送三總基隆院區、部立基隆醫院急救，分別在下午4點、5點多宣告不治，疑溺水死亡。
據海巡單位指出，兩人當時是從船上落海，工作船翻覆原因不明，目前初步研判可能是觸礁，但還要進一步釐清，已報請檢方相驗調查處理。
基隆市政府指出，關於今天東洋六號船隻沉船事件，經查是基隆嶼碼頭因先前烟花颱風災害復建工程，承商委託運送材料的工作船，今天運送過程不慎翻覆，2名船員落海。經了解，該翻覆拖船非受市府委託之廠商，與市府並無契約關係，非屬工地內職安事件。已請監、承造單位與委託船家妥為處理後續事宜，市府將持續追蹤關心辦理情形。
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