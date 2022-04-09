基隆嶼復建工程出意外 運送材料工作船翻覆2船員落海亡

基隆嶼因先前受到颱風侵襲損壞，市政府進行復建工程，今天下午承包商雇請的工作平台船運送材料至基隆嶼，在基隆嶼南方0.2浬時疑觸礁翻覆，船上2名船員落海，被救起後送到醫急救，都宣告不治。

海巡調查，這起翻船意外是發生在今天下午2點多，東洋六號工作船疑觸礁失去動力後，因浪大翻覆，當時船上2名工作的船員都落海，相繼被海巡人員及附近船隻救起船上吳姓、林姓船員，分送三總基隆院區、部立基隆醫院急救，分別在下午4點、5點多宣告不治，疑溺水死亡。

據海巡單位指出，兩人當時是從船上落海，工作船翻覆原因不明，目前初步研判可能是觸礁，但還要進一步釐清，已報請檢方相驗調查處理。