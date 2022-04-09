聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆嶼復建工程出意外 運送材料工作船翻覆2船員落海亡

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆嶼因先前受到颱風侵襲損壞，市政府進行復建工程，今天下午承包商雇請的工作平台船運送材料至基隆嶼，在基隆嶼南方0.2浬時疑觸礁翻覆，船上2名船員落海，被救起後送到醫急救，都宣告不治。

海巡調查，這起翻船意外是發生在今天下午2點多，東洋六號工作船疑觸礁失去動力後，因浪大翻覆，當時船上2名工作的船員都落海，相繼被海巡人員及附近船隻救起船上吳姓、林姓船員，分送三總基隆院區、部立基隆醫院急救，分別在下午4點、5點多宣告不治，疑溺水死亡。

據海巡單位指出，兩人當時是從船上落海，工作船翻覆原因不明，目前初步研判可能是觸礁，但還要進一步釐清，已報請檢方相驗調查處理。

基隆市政府指出，關於今天東洋六號船隻沉船事件，經查是基隆嶼碼頭因先前烟花颱風災害復建工程，承商委託運送材料的工作船，今天運送過程不慎翻覆，2名船員落海。經了解，該翻覆拖船非受市府委託之廠商，與市府並無契約關係，非屬工地內職安事件。已請監、承造單位與委託船家妥為處理後續事宜，市府將持續追蹤關心辦理情形。

基隆嶼復建工程出意外，運送材料工作船翻覆2船員落海亡。記者游明煌／翻攝
基隆嶼復建工程出意外，運送材料工作船翻覆2船員落海亡。記者游明煌／翻攝

基隆嶼 海巡 溺水

延伸閱讀

「全聯先生」被爆大港開唱突跳進高雄港 警消、海巡回應了

台籍船艙突冒火燃燒！台中海巡馳援 10人平安救出

東北角龍洞灣釣客落海 穿救生衣送醫不治

獨／揚棄「天燈」底座 海巡鎮海火箭彈二代新構型曝光

相關新聞

台中資深副所長猝逝妻子急尋 驚見倒臥寢室沒呼吸心跳

台中市警察局第二分局育才派出所副所長劉宏志今下午被發現倒臥寢室，失去呼吸心跳，緊急送醫仍不治。因劉昨天下班後妻子就聯絡不...

基隆嶼復建工程出意外 運送材料工作船翻覆2船員落海亡

基隆嶼因先前受到颱風侵襲損壞，市政府進行復建工程，今天下午承包商雇請的工作平台船運送材料至基隆嶼，在基隆嶼南方0.2浬時...

北港武德宮兩支進香團百餘人爆衝突 警車衝進場駕駛竟非警員

國內財神祖廟的雲林縣北港鎮武德宮今天進香熱滾滾，下午有兩支來自不同縣市合計約近兩百人，在廟前廣場爆發衝突，兩方人馬打成一...

行車糾紛切車攔騎士譙三字經 社群媒體影片曝車主犯4項違規

高雄市三民區5日傍晚發生一起行車糾紛，一名休旅車駕駛綠燈右轉時，未打方向燈，也未禮讓過馬路的行人，騎士按喇叭警告後從旁抄...

忘了拔鑰匙…武德宮群架警車遭偷開衝進場 警方將追查「偽警察」

雲林縣北港武德宮今天下午發生百人群架衝突，在衝突過程中，一輛警車衝進現場，一名便衣男子下車，警方和打群架的人都不知他是誰...

老闆駕車出車禍擔心緩刑遭撤 女秘書出面頂替觸法

經營公司的李姓男子駕廂型車載郭姓女秘書，不料在苗栗縣汶水老街與機車擦撞，黃姓騎士因擦挫傷送醫，郭女涉嫌出面頂替，自稱是駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。