台中資深副所長猝逝妻子急尋 驚見倒臥寢室沒呼吸心跳

台中市警察局第二分局育才派出所副所長劉宏志今下午被發現倒臥寢室，失去呼吸心跳，緊急送醫仍不治。因劉昨天下班後妻子就聯絡不上，今下午到所內探訪才驚覺先生沒了呼吸心跳，劉雖有高血壓，但有吃藥在控制，還算正常，警方也將報請檢方相驗釐清死因。分局上下錯愕感傷，也將依因公撫卹、全力協助治喪。

據了解，劉宏志（53歲）昨、今天都有上班，因昨晚10點執勤完畢後在派出所內部管理，但妻子今天打電話都沒人接，原本以為勤務繁忙才忘了回電，下午2點多在警員陪同下到他寢室找人，卻發現劉倒臥在地上沒了呼吸心跳，緊急由救護車送醫，仍於下午3點44分宣告不治。

第二分局表示，劉宏志在警界服務達34年，相當資深，2012年調派第二分局、2016年起兼任副所長至今，平時個性開朗、幽默，和派出所同仁相處融洽，也熱心教導新進學弟妹。工作表現也不因資深熱情有所減，常常有為民服務事蹟獲肯定，上級也屢屢表揚，是分局優秀幹部。

對於副所長傳噩耗，家屬哀痛萬分，所內同仁聽到副座離世消息深感錯愕，大家都很難過，一時無法接受，由於育才所轄區包含一中街等鬧區，平時業務量繁重，但劉身體還算正常，並無特殊或相關慢性疾病，警方也將報請台中地檢署相驗釐清確切死因。

第二分局長陳家銘表示，劉宏志是育才所的巡佐第二副所長「更是非常負責任的幹部」經常犧牲勤餘休息時間、輪休假期，常常深夜11點多都還在所內，並主動整理勤業務工作，對於副所長突然離世，他心中相當不捨、痛楚久久不能自已。

陳家銘指出，現已派專人協助家屬處理後續事宜，並成立因公撫卹治喪委員會協助治喪，另分局警友會辦事處也承諾全力協助辦理撫卹捐助工作。