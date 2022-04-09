行車糾紛切車攔騎士譙三字經 社群媒體影片曝車主犯4項違規
高雄市三民區5日傍晚發生一起行車糾紛，一名休旅車駕駛綠燈右轉時，未打方向燈，也未禮讓過馬路的行人，騎士按喇叭警告後從旁抄車，惹怒駕駛緊追在後，駕駛變換車道未打方向燈，還從右側超車2次，切車將騎士攔下，怒譙三字經，影片被當事人貼出後，警方今獲悉後檢視社群媒體影片，初步判定該名駕駛人觸犯未禮讓行人等4項違規，將聯繫當事人釐清事實。
警方指出，檢視影片發現該起疑似行車糾紛，發生在5日傍晚17時30分許，當時騎士行經三民區義華和大昌二路口，準備右轉時，因前方一輛休旅車駕駛未打方向燈，騎士按喇叭提醒後超車，但卻疑似因此惹怒駕駛。
駕駛一路尾追騎士，最後在立志中學前切車將騎士攔下，駕駛對騎士怒譙三字經，還質疑是騎士切他的車。
警方獲悉社群媒體報導後，初步調查雙方當事人並未報案，檢視流出的影片，發現該輛休旅車駕駛共違反4項交通違規。
警方指出，休旅車駕駛因變換車道未閃燈，違反道路交通管理處罰條例42條，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，另同條例44條第二項，未禮讓行人，可處1200元以上3600元以下罰鍰」，以及右側超車，可處1200元以上2400元以下罰鍰，此外，未緊靠道路右側停車，處300元以上600元以下罰鍰。
警方表示，將聯繫相關當事人釐清事實，再對駕駛人違規行為製單舉發；另雙方僅口角理論未發生危害，若當事人認有其他違法情事至警察機關報案提告，也將依規定受理偵辦。
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