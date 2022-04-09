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忘了拔鑰匙…武德宮群架警車遭偷開衝進場 警方將追查「偽警察」

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港武德宮今天下午發生百人群架衝突，在衝突過程中，一輛警車衝進現場，一名便衣男子下車，警方和打群架的人都不知他是誰，但火爆場面因警車進場而退燒，警方原以為開警車的是自己人，經查竟然不是警察，警方已調閱監視器全力追這名開警車的「偽警察」。

北港分局今天進一步說明，事發當時第一波到場的快打部隊有3人，因當時現場情況危緊，趕忙下車衝進現場，忘了拔鑰匙，一名民眾也見場面無法控制，警力又不夠，才會開警車衝進現場幫忙鎮懾場面。

由於一般人不可任何開警車，這名民眾是否為要幫忙警方才偷開警車，警方已請雙方宮進香團負責人到案說明。

從民眾拍攝的現場影片來看，事發當時場面十分混亂，這名開警車進才的男子身穿藍色短衣褲，他開警車進場，現場警員原以為是自己人，但便衣男子下車，警察又不認得他，但男子一下車破口大罵並被一名神轎隊的人拉走，大家才警覺他並非警察。

不過警車任意被人開走，北港分局請來彰化和美保生會館及嘉義廣慶堂兩家衝突的宮廟，進一步釐清案情，同時追查這名男子，希望他能到案說明。

衝突現場一輛警車突然衝進來，一名男子下車大家都不知他是誰。記者蔡維斌／翻攝
衝突現場一輛警車突然衝進來，一名男子下車大家都不知他是誰。記者蔡維斌／翻攝

警察 北港 神轎 監視器

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