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老闆駕車出車禍擔心緩刑遭撤 女秘書出面頂替觸法

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

經營公司的李姓男子駕廂型車載郭姓女秘書，不料在苗栗縣汶水老街與機車擦撞，黃姓騎士因擦挫傷送醫，郭女涉嫌出面頂替，自稱是駕駛人，她與騎士都沒酒駕。但十多小時後，李男當晚帶郭女又到派出所，坦承是他開車，警方比對監視畫面證實他的說法，進行酒測，酒測值也是0，將依交通事故案件處理，但女秘書因出面頂替，已觸犯使公務人員登載不實罪嫌，將被追究刑責。

車禍發生在4日清晨7點多，大湖警分局汶水派出所接獲汶水老街發生汽、機車禍通報，員警到現場時雙方都已下車，郭姓女子自稱是廂型車駕駛，現場配合酒測，黃姓騎士由大湖消防分隊送醫，這起事故因雙方都沒酒駕，全案在製作筆錄後，依有人員受傷的A2類交通事故規定處理。

但車禍發生當晚8點多，李姓男子與郭姓女子又回到派出所，李男坦承他才是肇事的廂型車駕駛，警方為求謹慎，當場對他實施酒測，檢測值為0，並無酒駕事證。警方調閱汶水老街監視器，發現車禍發生時李男確實從肇事車輛的駕駛座下車，員警配戴的密錄器也錄到當時李姓女子主動聲稱是駕駛人，涉嫌觸犯使公務人員登載不實相關罪責。

前天，兩人經律師陪同到汶水派出所說明，李男透露目前緩刑中，因發生車禍事故擔心會被撤銷緩刑因而入監服刑，當下才請郭女頂替，警方依規定製作筆錄，全案將函送苗栗檢方偵辦。

李姓男子坦承是廂型車駕駛，路口監視畫面證實車禍發生時他從駕駛座下車。圖／警方提供
李姓男子坦承是廂型車駕駛，路口監視畫面證實車禍發生時他從駕駛座下車。圖／警方提供
李姓男子坦承是廂型車駕駛，路口監視畫面證實車禍發生時他從駕駛座下車。圖／警方提供
李姓男子坦承是廂型車駕駛，路口監視畫面證實車禍發生時他從駕駛座下車。圖／警方提供

車禍 酒測 監視器 酒駕

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