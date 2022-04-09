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少女上學遲到被家人責罵離家 警找到人母女抱頭痛哭

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名14歲少女因上學賴床常遲到被家人責罵，憤而離家，家人擔心少女安危報案；高市警局少年隊警方接獲派出所通報，啟動緊急協尋，透過網路通訊軟體以及少女友人的科技偵查技巧，順利找到少女住在同學家，平安無事，少女懊悔離家，少女母親見到女兒抱頭痛哭，淚謝警方協助。

高市警局少年隊指出，該名14歲少女，就讀國三，因課業壓力長期睡不好，導致早上經常賴床，上學常遲到，少女因經常被家人責難，4月6日利用到學校之際，未進入校區，不知去向。

學校通報少女家人，指少女當天未到校，家人擔心少女在外安危，心急向派出所報案；高市少年隊員警接獲通報後，立即組專案小隊，並啟動緊急協尋，警方先透過少女綽號「阿祥」的友人幫忙協尋，並運用網路通訊軟體及科技偵查，研判少女就住在前鎮區同學的家中，7日立刻動身前往，果然順利找到平安無事的少女。

少女母親接獲警方通報，趕到現場和女兒碰面，一見到女兒，因心中的大石終於放下，母女倆抱頭痛哭，母女心情平復後，感謝警方尋人有效率；少女允諾警方日後會和家人溝通，不再離家。

警方找到離家的少女，少女母親趕赴現場，警方將母女帶回，了解少女離家情形，並勸說母女日後要多加溝通。記者石秀華／翻攝
警方找到離家的少女，少女母親趕赴現場，警方將母女帶回，了解少女離家情形，並勸說母女日後要多加溝通。記者石秀華／翻攝
高雄市一名少女因賴床上學遲到被家人責罵離家，少年隊警方接獲通報，循線找到平安無事的少女，並通知少女母親到場。記者石秀華／翻攝
高雄市一名少女因賴床上學遲到被家人責罵離家，少年隊警方接獲通報，循線找到平安無事的少女，並通知少女母親到場。記者石秀華／翻攝

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