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北港武德宮百人大亂鬥 警車竟被偷開衝進人群

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北港武德宮兩支進香團百餘人爆衝突 警車衝進場駕駛竟非警員

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

國內財神祖廟的雲林縣北港鎮武德宮今天進香熱滾滾，下午有兩支來自不同縣市合計約近兩百人，在廟前廣場爆發衝突，兩方人馬打成一片，棍棒神器丟擲叫罵，一輛轎車忽然衝進現場，也被用棍棒打退，警方快打部隊趕到，以人牆將衝兩方隔開，但因進香團人多勢眾，仍爆發零星衝突，後來一輛警車衝進現場，才鎮住全場，但下車的人竟然不是警察，全場傻眼。

這起廟會大衝突，今天下午約兩點十分在北港武德宮前廣場爆發，起因不明，兩支分別來自嘉義和彰化的宮廟進香團，成員多數為年輕人，疑因有人相識，還曾寒喧問候，後來不知何因爆發口角，雙方動手，馬上引爆群架。

雙方各約有二、三十人，分兩三處戰場開打，有人勸架有人叫喊，現場很快陷入一片混戰，雙方打來打去，你追我打，寶特瓶、椅子、棍棒齊飛，一下子停了下下子又開打，前前後後打了約十多分鐘。

因北港分局北辰派出所相距不到百公尺，警方三點三十三分接獲報案，第一波快打部隊馬上趕到，但警力薄弱難能遏止現場混亂場面，期間有一輛白色賓士轎車衝進現場，馬上遭人用棍棒攻擊，轎車馬上退離現場。

當時警力陸續趕到場，因雙方穿著的衣服顏色不同，警方很快將兩方隔開，忽然間有一輛警車突然衝進來，警方原以為是同事開警車進場喝止群眾，不料，下車的人仍對著群眾一番叫罵，另一名神轎隊的人趕緊把此人拉開，大家才懷疑開警車的人並非警察，全場傻眼，不過警車一進場也化解這場衝突。

警方馬上將群架的人帶回警局，其中一人受傷送北港媽祖醫院，目前手術治療中，全案仍由警方處理中。這起衝突疑因一方神轎的彩帶，被對方鞭炮燒損，認為對神明不敬進而爆發衝突，原因仍待警方釐清中。

北港武德宮兩支進香團爆發百人群架衝突，全場打成一片。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮兩支進香團爆發百人群架衝突，全場打成一片。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮兩支進香團爆發百人群架衝突，全場打成一片。記者蔡維斌／翻攝
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北港武德宮兩支進香團爆發百人群架衝突，全場打成一片。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮兩支進香團爆發百人群架衝突，全場打成一片。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮兩支進香團爆發百人群架衝突，全場打成一片。記者蔡維斌／翻攝

北港 神轎 警察

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